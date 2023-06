La Fira B! se celebrarà per primera vegada en dos esdeveniments: arts escèniques a l’octubre i música al novembre

La directora general de Cultura, Catalina Solivellas, i el director gerent de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Pere Malondra, han presentat aquest dimecres les novetats de la 8a edició del Mercat Professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears Fira B!, que se celebrarà per primera vegada com a dos esdeveniments autònoms. D'una banda, del 9 al 12 d'octubre es reserva per als espectacles i jornades professionals d'arts escèniques; i, d'altra, del 2 al 5 de novembre tindran lloc les actuacions musicals i les corresponents jornades professionals. «El canvi obeeix a una demanda dels sectors per tal de concentrar l'atenció dels programadors especialitzats», ha explicat Solivellas.

Fira B! oferirà a Palma 55 concerts i 26 actuacions d'arts escèniques per a mostrar i promocionar les darreres i més representatives creacions dels artistes de les Illes.

Solivellas ha destacat el compromís de Fira B! perquè a la programació hi hagi representació de totes les illes. «La fira cohesiona, a part del sector cultural i professional, també el territorial», ha dit. «El canvi amb la separació de música i arts escèniques i unes jornades professionals molt sòlides constaten l’aposta d’aquest Govern per la projecció del sector cultural de les Illes Balears amb l'aparador que suposa Fira B!», ha afegit.

L'interès per a participar a Fira B! ha crescut amb un augment de propostes rebudes tant de música, fins a 580 (312 el 2022), com a arts escèniques, que han arribat a 300 (241 el 2022).

Quant al programa d'arts escèniques, dilluns 9 i dimarts 10 d'octubre, s'oferiran principalment obres de teatre de text i de nous llenguatges, mentre que dimecres 11 i dijous 12 serà el torn del moviment, la dansa, el circ, el teatre de carrer i el teatre visual. Ja està confirmada la representació de propostes d’Aurora Bauzà i Pere Jou, i les companyies Daus, Ovnipresents, La re-sentida o Moviments, entre d'altres.

La programació musical abastarà diferents estils com pop, rock, indie, jazz, electrònica, clàssica i músiques urbanes. Entre les actuacions previstes es troben Bilo, Litore Quartet, Jose Carra, Manel Fortià Trio, K12, Pere Navarro Trio, Alexandre Delange, MDMar, Glymur, Reïna, Rudymentari, Tamar Su, Superkoloritas, Ovella negra, Lia Kali, Xisk, Ana Lua Caiano i KamBrass Quintet, entre d'altres.

Pel que fa a la programació d’arts escèniques, Fira B! comptarà amb espectacles de teatre de text, dansa, circ, nous llenguatges, teatre físic i teatre de carrer. Les actuacions es duran a terme al Teatre Xesc Forteza, el Teatre Catalina Valls, el Teatre Mar i Terra, el Teatre Principal, el Teatre Sans, Espai el Tub, Teatre del Mar i la plaça Major.

Les actuacions es duran a terme al Teatre Principal de Palma, el Teatre Xesc Forteza, el Teatre Mar i Terra, el Casal Solleric, Can Balaguer, l’Arxiu del Regne de Mallorca, la plaça Major i ses Voltes, gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca.

Jornades professionals

El director de l'IEB, Pere Malondra, ha recordat que Fira B! és també un espai de trobada per a professionals per tal de fomentar la promoció exterior dels artistes de les Illes. «Les Jornades Professionals Fira B! permetran a tota la comunitat artística de les Illes presentar els seus projectes als programadors i professionals locals i forans, així com establir sinergies i col·laboracions amb altres artistes», ha assegurat Malondra.

Les jornades professionals es duran a terme al Teatre Mar i Terra i hi haurà un punt de trobada per a artistes i agents del sector a Can Balaguer.

Les d’arts escèniques inclouran una trobada de les associacions estatals de dramaturgs i dramaturgues, una taula rodona sobre l’Estatut de l’artista, l’espai de treball del Corredor Mediterrani, la col·laboració amb Hivernem Tàrrega i diversos espais de creació i residència, presentació de xarxes estatals i internacionals, un taller impartit per COFAE, etc.

Les de música tenen l’eix temàtic principal de la perifèria amb una visita d’una delegació de professionals portuguesos i txecs, i espais de pensament sobre temàtiques com la sincronització i la residència artística i la col·laboració com a impulsor de la creativitat. També s'oferiran tallers relacionats amb els temes tractats i presentacions, tot això dut a terme per professionals i experts del sector de les arts escèniques, la indústria musical i intercalant mostres breus.

Dins el marc de Fira B! se celebrarà també el congrés i l’assemblea de la Plataforma Jazz España (PJE), l’associació que reuneix els festivals de jazz més importants de l’Estat. A més d’aportar una quinzena de programadors de jazz d’arreu d’Espanya, PJE anunciarà el premi Jazz España 2022.