MÉS per Mallorca i Més per Menorca sol·liciten la compareixença urgent de la consellera de Salut per l’agressió lingüística física a l’hospital de Son Espases

MÉS per Mallorca i Més per Menorca han sol·licitat aquest dimecres la compareixença urgent de la consellera de Salut del Govern, Manuela García, davant el ple del Parlament perquè doni explicacions sobre el nou cas gravíssim d’agressió física lingüística ocorregut a l’hospital públic de Son Espases a mans de dos vigilants de seguretat contra una pacient per haver-s’hi adreçat en català. Les formacions ecosobiranistes exigeixen també mesures immediates de reparació dels fets i perquè aquests no es tornin a repetir.

«Són uns fets intolerables conseqüència de la política lingüística i antimallorquina del Govern del PP de Prohens», ha denunciat el coordinador general de MÉS per Mallorca i portaveu parlamentari de la formació, Lluís Apesteguia. «Exigim que el Govern doni explicacions i mesures immediates de reparació dels fets i de no repetició», ha assegurat Apesteguia.

Per la seva banda, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells ha assegurat que «és evident que aquest no és un fet aïllat. Hem anat tenint notícies d’agressions lingüístiques ja sigui de personal facultatiu com de seguretat de l’IBSalut». A més, Castells ha afegit que tots els ciutadans mereixen ser tractats amb respecte en qualsevol dependència «però més encara quan decideixen emprar la llengua pròpia en adreçar-se a l’Administració. Cal una resposta contundent i exemplar de l’Administració. Els ciutadans han de tenir garantit el dret d’adreçar-se en serveis públics i no ser discriminats per parlar el català».

Tal com ha denunciat dBalears, els fets van succeir el passat dissabte, 20 d’abril, passades les 15 hores, a la secció d’Urgències de Son Espases, quan un vigilant de seguretat i una vigilant de seguretat varen agredir físicament una pacient per dirigir-se en català.

Per aquest motiu i davant un nou cas d’agressió lingüística, en aquest cas física, MÉS per Mallorca i Més per Menorca han sol·licitat la compareixença urgent de la consellera de Salut del Govern, Manuela García, davant el ple del Parlament perquè doni explicacions. Ambdues formacions exigeixen també mesures de reparació del dany a la víctima i de garantia de no repetició.