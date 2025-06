L'Ajuntament de Palma demana la destitució immediata del regidor de Mobilitat

El Ple de l'Ajuntament de Palma ha reclamat la destitució immediata del tinent de batle i regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, després que s'hagi aprovat una moció del PSIB per a sol·licitar-ne la destitució.

La proposta debatuda aquest dijous al Consistori ha obtengut els 12 vots a favor dels regidors del PSIB, Més per Mallorca i Unides Podem, mentre que els 11 regidors del PP han votat en contra i els sis representants de Vox s'han abstengut.

Durant la defensa de la moció, el portaveu adjunt del PSIB a l'Ajuntament de Palma, Francesc Dalmau, ha criticat el «col·lapse» al transport públic de Palma, augmentat pel turisme, i que no s'hagin iniciat els tràmits per a la compra de nous autobusos per a l'EMT.

També ha assenyalat les deficiències al servei de BiciPalma, que no s'hagi augmentat la xarxa ciclista o que no s'ampliassin les zones de vianants de la ciutat i li ha demanat que especifiqui quines seran les propostes de Cort per als dos anys que queden de legislatura.

La regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, ha retret al regidor la quantitat de cotxes que hi ha a la ciutat perquè «Palma és un embús», cosa que ha atribuït al «deficient servei públic» de transport.

Per la seva banda, el regidor de Més per Palma Miquel Àngel Contreras ha apuntat que el PP ha convertit la mobilitat sostenible en una «improvisació constant» i en un «ridícul institucional», cosa que ha exemplificat amb el que ha passat amb la Zona de Baixes Emissions.