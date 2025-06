Un vídeo del Govern sobre l'ús responsable de l'aigua rep una allau de crítiques: «S'ha de tenir un bon fetge...»

«Les nostres illes són un paradís, tenim platges d'arena fina i cales recòndites d'una bellesa salvatge, muntanyes que són patrimoni de la humanitat i valls fèrtils que ens donen menjar, manifestacions culturals i arquitectòniques que se submergeixen en la nit dels temps. Però tenim poca aigua. Sense aigua, no tenim futur. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra, s'eixuguen les nostres fonts i s'apaguen els nostres somnis», diu l'àudio del vídeo que ha publicat el Govern aquest diumenge.

Entre les crítiques, trobam comentaris que titllen d'«hipòcrita» el Govern de Prohens (PP) en demanar que s'estalviï aigua mentre l'Executiu continua amb la promoció turística i sense limitar el nombre de turistes que arriben a les Balears.

«Això li podeu explicar a tots els turistes, hotelers, camps de golf, turisme de luxe, deixar de donar llicències per fer piscines».

«No teniu vergonya. Permeteu tropecentes cases vacacionals amb piscinotes i on és fa un ús irresponsable de l'aigua; permeteu més hotels, més gent…però vos gastau els NOSTRES sous per fer una piji publi. Estam FARTS!».

Alguns altres també fan referència a l'ús propagandístic que fa el Govern d'indrets naturals d'una manera «irreal», com per exemple amb platges i cales completament buides quan, en realitat, són llocs que pateixen massificació.

A més, alguns usuaris han criticat que al vídeo es mencioni la declaració de patrimoni de la humanitat de la Serra de Tramuntana, mentre PP i Vox acaben d'ampliar l'amnistia urbanística al sòl protegit de la Serra.

«La Llei de Simplificació Administrativa de les Illes Balears facilita la regularització de construccions i usos irregulars en sòl rústic, més despesa d'aigua i una desigualtat per a amnistiar infraccions immobiliàries. No ens demaneu que gastem menys aigua, ordeneu sense irregularitats el territori i demaneu a Meliá, Riu, Iberostar... que administrin millor l'aigua».

Finalment, també trobam alguns comentaris que es qüestionen per què justament aquest vídeo s'ha fet en la llengua pròpia. A qui va adreçat?

«Me pareix de tenir poca vergonya, que de les úniques publicitats que es fan en el nostre idioma sigui per a donar lliçons i posar un altre emperò als qui vivim aquí. Vergonya de veure en que s'està convertint la nostra terra amb l'aprovació i complicitat dels nostres governants, (que ja m'agradaria veure que hi tenen darrere de tant d'interés en vendre lo nostro a aquets extrems)».

«Fa vergonya que dirigiu aquesta campanya als residents i no al turisme que depreda el territori i els nostres recursos naturals. I en sou els principals responsables!».

«Me pareix molt hipòcrita aquesta publicació. Per a començar, entenc que per l’idioma aquesta petició es per als ciutadans residents de les illes. Dubt que siguem els responsables de la manca d’agua quan en 2024 18.1MM de turistes visitaren les nostres illes. Una pressió sobre els nostres recursos dels quals només 1.3MM de ciutadans de les illes es beneficien».

«Com es veu que va destinat als mallorquins i no als que venen d'afora. Sou molt aficionats a fer els vídeos en castellà, anglès, alemany... però casualment, aquest just és en català!».