[VÍDEO] L'’ambaixador cultural’ nomenat pel PP de Cort diu «que le follen a España»

El flamant nou ‘ambaixador cultural’ de Palma, Daniel Heredia Vidal, conegut artísticament com Rels B, sembla que té, o tenia, les coses clares i no té pèls a la llengua. Fa uns anys, en una entrevista a Codigo Nuevo va criticar durament l’Estat espanyol per l’empresonament i persecució de rapers i es va mostrar molt crític també amb la censura. «Que le follen a España», proclama Rels B que diu també que «en teoria Espanya és un país lliure i tal… i una merdà! Que la follin a Espanya a mem si canvia».

Durant l’entrevista també es mostra a favor de la llibertat d’expressió, contra el masclisme en el rap i el trap.

El batle de Palma, Jaime Martínez (PP), va anunciar el passat divendres que el cantant mallorquí Rels B, considerat «una de les veus amb més projecció a la música internacional», ha estat nomenat ambaixador de la ciutat i de la candidatura de Palma com a Capital Europea de la Cultura 2031.

Nascut el 18 d’octubre del 1993 a Palma, en el si d’una família d’origen humil, Rels B va passar la seva infància i part de la seva adolescència als barris de Son Gotleu i la Soledat. Amb tot just 15 anys, va decidir abandonar ca seva per a treballar en diferents oficis, com cambrer i picapedrer, per a així obtenir uns ingressos econòmics que servissin d’ajuda a la seva mare.

En paraules del batle de Palma, «aquesta precoç vocació per la superació personal i la recerca del seu propi camí a la vida, demostrant des de molt jove una admirable determinació, és un aspecte de la seva biografia que, des del punt de vista de l’Ajuntament, connecta directament Rels B amb els principis i valors que encarna la candidatura de Palma i que atorguen ple sentit al seu nomenament com ambaixador».

El 2024, segons Spotify, va ser l’artista nascut a l’Estat espanyol més escoltat del món, superant figures de la talla de Quevedo, Rosalia, Enrique Iglesias o Alejandro Sanz.

En aquest sentit, l’elecció de Rels B com a ambaixador de Palma i de la candidatura de la capitalitat cultural obeeix, segons el batle, Jaime Martínez, al fet que la seva figura «simbolitza des de l’autenticitat els valors que defensa el nostre projecte: la superació personal, la transformació a través de la cultura, l’impuls de la creativitat com a motor de canvi social i la visió d’una cultura que ha de ser de tots i per a tots».

Per a Martínez, la història de Rels B, des dels seus primers anys en un barri de Palma fins a escalar els cims més elevatsde la repercussió internacional, «constitueix una demostració viva i palpable que constata fins a quin punt la cultura fa possible canviar vides i realitats».

El primer regidor s’ha congratulat també del fet que, gràcies a aquest artista criat a Son Gotleu i la Soledat, que mai no ha oblidat ni ha deixat de banda la seva íntima connexió amb Palma, «la nostra veu cultural disposa d’un permanent altaveu a tot el planeta que sorgeix d’unes arrels palpables. El seu talent i orgull de barri han de ser entesos com un missatge potent: la cultura és dignitat, transformació i futur».