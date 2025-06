L’Estat espanyol prohibeix i dissoldrà les entitats que facin apologia del franquisme

Aquest divendres el BOE ha publicat la Llei Orgànica 3/25, de 27 de juny, que prohibeix i disposa la dissolució de totes aquelles entitats que facin apologia del franquisme, la dictadura i humiliïn la memòria de les víctimes. Cal recordar que la norma va ser aprovada definitivament el passat 19 de juny al Congrés espanyol dels Diputats i que el PP havia intentat diluir la norma amb les esmenes que va introduir al seu pas pel Senat.

Amb l'aprovació de la reforma es dona compliment a la disposició addicional setena de la Llei de Memòria Democràtica, que data d'octubre de 2022, i que ja preveia la modificació de la llei d'associacions en aquest sentit. La norma afecta només a les associacions, ja que en el cas de les fundacions com la Fundació Franco, els intents de dissolució segueixen un altre camí, perquè depenen del Ministeri de Cultura que encapçala Ernest Urtasun, de Sumar, que va iniciar els tràmits previs fa just un any.

No obstant això, davant la possibilitat que la fundació intenti transformar-se en associació per a evitar la seva extinció, el PSOE va optar per impulsar en paral·lel la reforma de la Llei d'Associació, segons van explicar fonts parlamentàries.

El que fa la reforma és incloure en la Llei d'associacions una disposició addicional que recull com a causa de dissolució «la realització d'activitats que constitueixin apologia del franquisme», bé «enaltint el cop d'estat de 1936 o la dictadura posterior», «enaltint» els seus dirigents, sempre que «concorri menyspreu i humiliació de la dignitat de les víctimes» del cop d’estat, la guerra o la dictadura o amb «incitació directa o indirecta a l'odi o violència contra les mateixes per la seva condició de tals».

Associacions de víctimes

El motiu de dissolució s'aplicarà amb independència dels fins teòrics i activitats plasmats en els estatuts i que l'associació qüestionada hagi complert o no el deure d'inscripció registral, atès que aquest es preveu només a l'efecte de publicitat.

La dissolució haurà de realitzar-se mitjançant resolució judicial i podrà ser instada bé pel Ministeri Fiscal o per les entitats i associacions memorialistes, que podran utilitzar la via penal. «El Ministeri Fiscal valorarà l'exercici de l'acció penal de dissolució per delictes relatius a drets fonamentals, especialment quant al delicte d'associació il·lícita, quan concorrin suposats d'incitació a l'odi o a la violència», assegura la norma.