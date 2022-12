'Les persones primer', lema de la campanya electoral de Més per Menorca

Més per Menorca ha presentat aquest divendres a Maó el lema de la campanya per a les eleccions de maig de 2023. A l'acte hi han intervingut el candidat del partit a la presidència del Consell, Josep Juaneda; acompanyat de la candidata número dos de la llista, Noemí García; el candidat del partit al Parlament de les Illes Balears, Josep Castells; i Joana Gomila, segona en l'esmentada candidatura.

El candidat a la presidència del Consell de Menorca, Josep Juaneda, ha afirmat que tots quatre són «les cares visibles d'un projecte que té molta més gent darrere». Juaneda ha explicat que han triat el lema 'Les persones primer' perquè volen destacar un dels seus valors principals: «millorar i enfortir el benestar de tots els menorquins i menorquines».

En aquest sentit, Juaneda ha enumerat, així mateix, les tres prioritats que té el partit: superar la monodependència del turisme; garantir uns serveis públics de qualitat per a la ciutadania (principalment habitatge assequible, energies renovables i barates, salut i educació); i decidir des de Menorca, «perquè tot allò que es decideix des de Menorca és millor per als menorquins».

Juaneda ha recordat que Més per Menorca està en política per lluitar «justament per les persones, pels menorquins i les menorquines» i que aquestes seran la prioritat «en les propostes per a un futur millor» amb què es presenten als pròxims comicis, en contraposició a «partits que defensen un model econòmic i social que ens ha duit a la situació que patim avui: incertesa econòmica i monodependència del turisme; sensació d'empobriment general i un l'habitatge car, gairebé impossible d'aconseguir», sense oblidar «un medi ambient més amenaçat que mai, per l'escalfament del planeta, i unes institucions a Menorca que continuen sense el finançament ni el poder polític necessari per a poder fer front a aquests reptes».

Per part seva, el candidat que encapçala la llista al Parlament i actual diputat, Josep Castells, ha assegurat que «a Més per Menorca hem aprofitat al màxim la confiança que ens han donat els ciutadans; hem reivindicat i obtingut fites molt importants per a millorar el benestar dels menorquins i menorquines, per exemple, en matèria de salut o d'habitatge. Això ens avala».

Des de Més per Menorca també han revelat alguns aspectes clau de com serà la campanya electoral: propositiva, basada en l'experiència acumulada als governs dels quals han format part i «amb honestedat contrastada». «Començam ben prest», han exclamat des de les files menorquinistes, «perquè, tot i que encara no s'ha iniciat la campanya electoral, cada dia els partits d'àmbit estatal, gaudeixen de moltes hores de presència a les televisions. I nosaltres, si bé no comptem amb aquest avantatge, sí que tenim propostes serioses i realistes, un equip de gent molt valuosa, engrescada i amb experiència governant, a més de no rebre ordres foranes que sovint van en detriment de la ciutadania de la nostra illa».

Més per Menorca també ha presentat, juntament amb el lema de campanya, una nova imatge corporativa, amb un format monocolor amb verd fosc «més adient als nostres dies».