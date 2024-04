Guàrdies de seguretat de Son Espases agredeixen físicament una pacient per haver-los parlat en català, mentre li criden «en español!»

Nou cas gravíssim de discriminació lingüística a l'hospital públic de Son Espases, que en aquest cas va derivar en una agressió física d'un vigilant de seguretat i una vigilant de seguretat contra una senyora que se'ls havia adreçat en la llengua pròpia de Mallorca.

Els fets varen succeir el passat dissabte, 20 d'abril, passades les 15.00 hores, a la secció d'Urgències de Son Espases.

Catalina C. C. es va dirigir, després d'hores d'espera a la zona d'Urgències de Son Espases, a la finestra d'atenció a l'usuari i va demanar un full de reclamacions. En veure que no estava en català, va sol·licitar la versió en català del full. El funcionari que l'atenia li va dir que no en tenien. La pacient va insistir. Però se li va negar el seu dret a accedir a aquest formulari en català.

Mentre la pacient esperava i insistia en exercir el seu dret, aparegueren tres guàrdies de seguretat, dos homes i una dona. La vigilant li va demanar si la podia ajudar i, quan la pacient li va parlar en català, li va contestar: «en español!» mentre l'empenyia amb el pit en vàries ocasions. En aquells moments va aparèixer la coordinadora d'urgències amb el full en català que havia reclamat la pacient i que li havien dit que no en tenien. Però malgrat les súpliques de la coordinadora l'agressió dels vigilats no es va aturar i un d'ells va agafar Catalina C. C. pel braç i l'arrossegà fins l'exterior de l'hospital.

La pacient agredida va telefonar la policia i després es desplaçà fins a la comissaria per fer la corresponent denúncia i al seu centre de salut on se li va diagnosticar «policontusions i tensió arterial alta».