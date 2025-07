La defensa de la llengua de Toni Nadal: «A Mallorca xerram català, no mallorquí»

Toni Nadal, exentrenador del tenista Rafel Nadal, ha protagonitzat una intervenció destacada al Congrés Nacional del PP, que se celebra aquest cap de setmana a Madrid. Durant un diàleg amb la vicesecretària de Mobilització i Repte Digital del PP, Noelia Núñez, Nadal ha afirmat: «A Mallorca parlem català, no mallorquí, perquè així ho diuen els filòlegs». Aquestes paraules arriben en un moment en què la llengua i la identitat tornen a ocupar un espai central en el debat polític, especialment a les Illes Balears.

L’oncle i exentrenador del tenista manacorí ha volgut deixar clar que les qüestions de llengua haurien de quedar fora del debat polític. Per a Toni Nadal, si hi ha especialistes formats en filologia, «un polític no ha d’intervenir». Durant la conversa, també ha denunciat la tendència dels partits a «immiscir-se més del compte i polititzar-ho tot», un comportament que, segons ell, no fa cap bé a la societat. Ha lamentat que el debat lingüístic es converteixi sovint en una eina de confrontació i ha fet una crida a la responsabilitat dels càrrecs públics.

Més enllà de la llengua, Nadal ha reflexionat sobre el sistema democràtic actual i s’ha mostrat obert a la necessitat de reformar-lo: «Potser hauríem de canviar el sistema democràtic», ha conclòs.