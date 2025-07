La destrucció de Mallorca

Dia 7 de juliol, al Parlament, PP i Vox aprovaran una llei que permetrà, fins i tot abans que s’esgotin les zones urbanitzables, poder construir en el sòl rústic de les Balears. Una llei que afectarà sobretot a Palma, però també a tots els municipis de Mallorca de més de 10.000 habitants. És una llei feta de pressa, sense gens de renou i sense consens, perquè no és d’interès públic, sinó sols privat. Una llei que no beneficiarà als que avui en dia tenen problemes d’habitatge, sinó que permetrà fer grans urbanitzacions a terrenys rústics i a uns preus elevats. Per posar un exemple: a Son Sardina es podran incrementar en més de 4.000 els nous residents (actualment gairebé no passen dels 2.900) i augmentar la densitat de població a 225 habitants per hectàrea (quan ara és de 29’3). És a dir envoltar d’edificacions tot Son Sardina i evidentment a uns preus que sols podran comprar estrangers i gent d’alt nivell adquisitiu. Però és que a Palma es podrà arribar als 135.000 nous residents i destruir 325 hèctares de sòl rústic per fer milers de pisos.

I si no és el poble, els mallorquins, qui són els grans beneficiats de la llei? Resposta clara: els especuladors, els promotors i els constructors i, de retruc, els polítics del PP i Vox espavilats. Es tracta d’una agressió brutal contra el territori i la ruralia que no té més interès que els suculents guanys que generarà. Rere aquest afany urbanitzador, que no arregla els problemes d’habitatge i que, a més, farà d’amplificador de l’efecte «cridada» (sobretot a inversors i propietaris estrangers), hi ha uns interessos únicament econòmics: es tracta d’un gran pelotazo. Tot i que n’hi ha hagut molts al llarg de les darreres dècades a les Illes, aquest és un pelotazo sense precedents per la insòlita magnitud. Perquè apart de les grans extensions de terra verge amb la que acabarà, aquesta llei passa també per sobre de les normes del PGOU i especifica que seran els promotors els que faran un projecte (explicant ells els recursos hídrics, destinant uns mínims a zones verdes i sense necessitat d’estudis d’infraestructures adjacents necessàries —escoles, centres de salut, transport...—, i un llarg etcètera d’avantatges pels constructors), i si al cap de mig any no hi ha cap informe en contra, per «silenci administratiu», ja es podran posar en marxa amb les urbanitzacions. És la barra lliure. La construcció express a les zones rústiques. I us imaginau quina quantitat de «mordidas» es poden aconseguir amb el «silenci administratiu»?

En fi, una llei feta a mida per enriquir als que ja són rics i perquè alguns polítics, més llests que els altres, es puguin embutxacar una bona quantitat pels serveis prestats. I els perdedors, com sempre, són Mallorca i els mallorquins. Perquè aquesta llei farà créixer enormement la població i també el turisme, asfixiarà encara més una illa que té el territori limitat i uns recursos limitats. Amb la terrible saturació que patim de turistes, d’hotels, de vehicles, de piscines, d’embarcacions d’esbarjo... el que hauríem d’exigir als polítics no és seguir creixent, sinó cercar la sostenibilitat i, fins i tot, certa desacceleració. I que fan els polítics en lloc de solucionar el problema del creixement monstruós? Doncs, més llenya al foc: una llei que augmentarà la pressió demogràfica i la massificació turística, i multiplicarà la destrucció de l'entorn i el consum de recursos… Una llei que només ens pot portar al col·lapse (perquè pensem que arribarà un moment que els turistes deixaran de venir per culpa de la mateixa massificació: si ara ja són 18 milions de turistes que venen a l’any, quants en pot suportar l’illa sense quedar completament desbordada, 20, 25, 30? És evident que això acabarà esclatant, i que el que són doblers avui, demà sols seran fam i ciment).

Però això sí, hi haurà uns quants llestos que s’hauran fet d’or. A no ser que els mallorquins ens mobilitzem i rebutgem aquesta llei, com vàrem fer amb la urbanització de Sa Dragonera o amb el Segon Cinturó. La rèplica, però, ha de ser contundent. Perquè, mentre constructors i polítics es freguen les mans amb el banquet que s’acosta, Mallorca agonitza.