«Parla'm en espanyol»: un Guàrdia Civil exigeix a un veí a renunciar al català

Víctor Castro, veí d'Alcalalí i resident a València, ha denunciat haver patit una discriminació lingüística aquest dimecres, 2 de juliol, per part de membres de la Guàrdia Civil a la platja de Massamagrell (Horta Nord). Segons relata, els fets van tenir lloc cap a les 12 al pàrquing de la zona costanera, quan un agent li hauria exigit que es dirigís a ell en espanyol, afirmant: «Soc l’autoritat i m’has de parlar en espanyol».

Castro explica que, en respondre en català a l’advertiment d’un agent que l’acusava d’obstaculitzar el pas, va rebre comentaris despectius i amb un to ofensiu. Tot i intentar explicar-se en català i amb gestos, l'agent va insistir que havia de parlar-los en espanyol, amb expressions com «Que no sap vostè parlar espanyol? Estem en Espanya», i quan finalment Castro va substituir el català pel castellà l'agent va dir en to de burla: «Veus com sí que saps parlar en espanyol?».

Davant els fets, els agents li van requerir la documentació. En comprovar que el carnet de conduir estava caducat, li van imposar una sanció de 200 euros. Tot i que un dels agents li hauria insinuat inicialment que no el multarien, finalment li van fer signar la sanció. Després, l'acompanyaren de manera més cordial perquè pogués accedir al pàrquing.

Castro reconeix que la sanció és procedent pel carnet caducat, però denuncia que el tracte rebut ha estat «humiliant i abusiu» pel simple fet d’haver parlat en català. «M’he sentit culpable i sense dignitat. Si no li haguera parlat en valencià, crec que ni m’hauria demanat el carnet», ha afirmat.

Per això, el veí ja ha traslladat la seva queixa a diverses entitats com Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per la Llengua i Acció Cassandra, que estudien emprendre accions legals.