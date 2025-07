PP i Vox voten en contra d’invertir tres milions d’euros en ajudes a petites explotacions agràries

El Partit Popular i Vox han votat en contra de l’esmena de Més per Mallorca a la llei de pressupostos de 2025 que reclamava invertir tres milions d’euros més en ajudes a les petites inversions en explotacions agràries per tal d’assegurar que les ajudes del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) arriben també als petits inversors. El partit lamenta que el Govern de Prohens «continuï sense millorar la situació de la pagesia del país i sense adaptar les ajudes a les necessitats dels petits productors».

«El Govern de Prohens s’omplí la boca en dir que donarien suport al sector agrícola del país quan aquest es manifestà per reclamar millores, però a l’hora de la veritat s’oposen a invertir 3 milions d’euros més en ajudes a les petites explotacions agràries», ha lamentat el diputat de MÉS Ferran Rosa, durant la seva intervenció a la comissió d’Hisenda i Pressupostos del Parlament celebrada aquest dimecres.

«El Govern de Prohens no ha fet res per millorar la situació de la pagesia del país. Les ajudes segueixen sense estar adaptades a les necessitats dels petits productors», ha criticat el diputat.

Davant aquesta realitat, MÉS va registrar una esmena a la llei de pressupostos de 2025 per a invertir tres milions d’euros en ajudes a les petites inversions en explotacions agràries per tal d’assegurar que les ajudes del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) arriben també als petits inversors. Tanmateix, PP i Vox hi han votat en contra.