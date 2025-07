Reclamen el desallotjament de dos edificis històrics de Palma, ocupats pel Ministeri de Defensa i per la família reial espanyola

Els regidors de Més per Palma, Neus Truyol, Miquel Àngel Contreras i Kika Coll, han presentat dues denúncies davant l’Oficina Antiocupació de l’Ajuntament de Palma per a reclamar el desallotjament de dos immobles de gran valor històric i simbòlic que, des de fa dècades, estan ocupats pel Ministeri espanyol de Defensa i per la família reial espanyola.

«Aquesta acció ha posat en evidència tant la inutilitat com el biaix ideològic d’aquesta oficina, creada pel PP amb un únic objectiu: alimentar el relat d’odi i de por cap a les persones vulnerables que tenen problemes per a accedir a un habitatge. És una eina al servei de l’extrema dreta per a criminalitzar la pobresa i desviar l’atenció del que són els veritables problemes, els preus desorbitats de l’habitatge i la manca de voluntat política», han explicat.

«Per una vegada, l’Oficina Antiocupació de PP i Vox podria tenir algun tipus d’utilitat: posar fi a dues ocupacions de luxe i retornar aquest patrimoni perquè sigui gaudit per tota la ciutadania», ha declarat Neus Truyol, portaveu de la formació.

Dos immobles ocupats per privilegiats

La Casa d’Emili Darder (carrer d’Antoni Planas i Franch, 9), fou confiscada l’any 1937 com a resultat de la repressió franquista contra la família. Actualment està en mans del Ministeri espanyol de Defensa. MÉS sempre ha defensat que se cedeixi al municipi de Palma i que es converteixi en un Centre de Memòria sobre la Guerra Civil i promotor dels valors de la Pau i dels Drets Humans. Aquesta és també la voluntat expressada pels descendents d’Emili Darder.

La residència de Marivent (avinguda Joan Miró, 243) fou cedida per la família del pintor Ioannes Sadirakis perquè es convertís en un museu d’art públic. L’espai està ocupat des del 1973 per la família reial espanyola, que fa ús privat i luxós de l’immoble.

«Mentre milers de famílies de Palma no poden accedir a un lloguer, la monarquia i l’exèrcit fa dècades que usurpen béns públics sense pagar ni un euro. Tant Marivent com la casa del batle Darder no haurien de continuar ocupats. S’ha de recuperar l’ús originari d’aquests immobles, el que volien els seus legítims propietaris. Si el PP vol combatre l’ocupació, que comenci per aquí», ha explicat Truyol.

El problema real: els preus, no l’ocupació

«A Palma, la crisi de l’habitatge no es diu ocupació, es diu especulació i pujada dels preus. Cada vegada més gent no pot accedir a un habitatge digne. Mentrestant, el PP es nega a aplicar mesures efectives, com limitar els preus dels lloguers, mobilitzar habitatges buits o augmentar el parc públic a un cost realista», assenyalen.

Recuperar el que és de tothom

Més per Palma exigeix el desallotjament immediat d’aquests dos immobles. També exigeix que es facin politiques d’habitatge de veritat, centrades en limitar els preus dels lloguers, en mobilitzar habitatges buits, en ampliar el parc públic d’habitatges.

«La ciutadania de Palma no ha de tolerar més privilegis disfressats de normalitat. El que avui està ocupat per reis i per ministeris hauria d’estar al servei del poble. És l’hora de començar a posar punt i final a la impunitat dels poderosos», ha conclòs Truyol.