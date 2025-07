Dues diputades de Vox tornen a muntar un espectacle al Parlament i s’insulten entre elles: «gilipollas» i «sinvergüenza»

L’espectacle continua. Els diputats de Vox són un autèntic circ i cada setmana munten un xou nou. Aquest dilluns les diputades de Vox Manuela Cañadas i Idoia Ribas han protagonitzat una vergonyosa bronca gens edificant.

Ribas i Cañadas s’han insultat, menytingut i amenaçat davant la perplexitat de la resta de diputats i amb l’encara president del Parlament, que és de la seva colla, Gabriel Lesene, desbordat pels fet que ha arribat a proposar de suspendre el plenari.

Durant la sessió de l’horabaixa del Parlament, mentre intervenia el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, que ha retret als membres de Vox que hagin votat a favor que els consellers cobrin dietes per assistir a reunions.

En aquest moment, ha esclatad una batussa monumental en la qual els diputats que assistien al ple fins i tot han escoltat insults com «gilipollas» i «sinvergüenza», que asseguren ha proferit Ribas.

Cañadas ha retret a la ‘seva companya’ que segueixi asseguda en el ple del Parlament com a diputada quan ja no treballa per a Vox i Ribas ha contestat que, si volia treure-la del ple, cridàs als uixers, i Ribas li ha contestat que era ella qui se n'havia d'anar al PSOE, que és d'on venia. La brega ha pujat encara més de to.

La intensitat de la baralla ha anat en augment fins al punt que l’encara president del Parlament, Gabriel Le Senne, ha fet un gest de suspendre el ple per a rebaixar la tensió.

La tensió havia començat al matí, després que l'oposició demanés que no es votés la llei que permet construir en rústic per defectes en la tramitació, amb l'aparició d'articles que no s'havien votat en ponència i comissió. Ribas ha criticat els seus companys de Vox per aquest «nyap» i els ha aciusat de fer les coses malament perquè «no en tenen ni puta idea».

Les relacions entre les dues diputades neofeixistes han anat com més va pitjor des que Cañadas va substituir Ribas com a portaveu després de l'avortat intent de fer fora Le Senne com president del Parlament, una operació en la qual varen participar ambdues, a més de Sergio Rodríguez i María José Verdú. Ribas ha mantingut des de llavors una actitud critica amb els seus companys, que l'han exclòs de les comissions de rellevància perquè no se’n fien d'ella.