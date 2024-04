La Cooperativa Taxis Palma i l'Emissora Ràdio Taxi presenten una bateria de propostes de millora del servei, al Regidor de Mobilitat

Aquest dimarts, representants de la Cooperativa Taxis Palma i l'Emissora Ràdio-Taxi s'han reunit per primera vegada després que les dues emissores han posat en funcionament la unificació del servei, l'atenció al client i la gestió administrativa.

Els representants dels taxistes han presentat un document on expressen la seva visió de la unificació així com aspectes a valorar per part de la Regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma envers del sector del taxi.

Els principals punts del document són:

Tarifes molt baixes. Segons un estudi comparatiu de tarifes de taxi de 52 ciutats, presentat per FACUA, Palma és una de les ciutats on el taxi és més econòmic. D'entre les 52 tarifes comparades, Palma ocupa el lloc 42.

Tarifes any 2022. Palma és l'única ciutat que no ha modificat tarifes des de la publicació de l'estudi de FACUA de l'any 2022.

Trajecte 1 km. La ciutat on el trajecte és més car és Sant Sebastià on el preu és de 5,40 €, seguida de Terol, 5,00 €, mentre que a Palma el preu és de 3,15 €.

Trajecte 5 km. La ciutat on el trajecte és més car és Tarragona, amb 8,85 €. Badajoz, 8,48 €. Barcelona, 8,35 €. Terol, 8,30 €. Madrid, 8,25 € i Palma amb un preu de 7,18 €.

Trajecte 10 km. La ciutat on el trajecte és més car és, també, Tarragona amb 14,20 €. Barcelona, 14,40 €. Madrid, 14,00 €. Ourense, 13,10 € i Palma amb un preu de 12,08 €.

Suplement de telefonada. El suplement de telefonada a 1,15 € és equivalent a un desplaçament de 1,236 metres per recollir un client a domicili. Qualsevol desplaçament superior a aquesta distància és deficitari pel taxista.

Normatives amb restriccions de servei. Els taxistes de Palma no comparteixen la proposta de restricció de servei a Platja de Palma, Aeroport i Port aplicada al 25% de la flota. Consideren que «és una mesura perjudicial pel servei. Perjudica la rendibilitat del taxista. És incoherent amb el projecte d'Àrea de Prestació Conjunta». A més a més consideren que «aquestes restriccions permeten una major implantació dels nostres competidors VTC i plataformes tecnològiques».

Activitat desregularitzada. Competència deslleial. «Des del mes de Maig 2023, estam en competència directe amb les VTC que amb el suport d'aplicacions tecnològiques de localització GPS i gestió de flotes i amb la total complicitat de les administracions s'han incorporat a l'oferta del servei de transport de passatgers». Segons els taxistes, «aquesta incorporació al servei de mobilitat urbana, s'està produint sense cap regularització administrativa i amb incompliment de la normativa vigent sobre la prestació del servei». El mes d'agost l'Agrupació Empresarial del Taxi, Radio–Taxi Ciutat i Radio–Taxi Andratx varen encarregar una investigació a un gabinet de detectius pericials amb l'objectiu de poder presentar denuncies administratives o penals. El resultat recollit pel Gabinet de Detectius és ben clar sobre els incompliments de la normativa pels vehicles de lloguer que estan prestant aquest servei. El resultat de la investigació es va presentar a la Direcció General de Mobilitat el mes de setembre. «Després de tres mesos de silenci vàrem poder establir, gràcies a una pregunta parlamentaria de control de l'Executiu, que la Inspecció de Mobilitat es declara incompetent per resoldre denúncia i remet la denuncia a Mobilitat de l'Ajuntament de Palma», expliquen i afegeixen que «el temps passa i no tenim cap resposta a la denuncia. Probablement des de Mobilitat se declararan incompetents, per tant la pregunta és molt senzilla. Ara mateix no trobam cap administració disposada a aplicar normatives i condicions per aquest servei. El sector del taxi està competint amb un servei totalment lliure de controls normatius que està actuant amb total impunitat en les seves actuacions.

Saturació viaria. La saturació de les carreteres i carrers, així com la mala planificació d'obres i tasques de manteniment, està reduint la productivitat del sector en un 35%.

Mal ús dels carrils bus-taxi. El carril bus-taxi que hauria de ser un espai preferent per agilitzar el servei, moltes vegades esdevé tot el contrari. Exemple. Carrer Teodoro Llorente. Tram des de Via Alemanya fins a l'avinguda Alexandre Rosselló o des de la plaça d'Espanya fins a la Via Portugal.

Eliminació Carril VAO. Els taxistes parteixen de la base que «el carril VAO ens permet un retorn ràpid i eficaç des del aeroport a Palma centre i eixample.

Els punts conflictius per circulació fluida són:

1- L'entrada de l'autopista cap a Via de Cintura, així com l'entrada de l'autopista de l'aeroport fins a la Catedral i continuació cap a Gabriel Roca.

2- Via de Cintura.

3- L'accés als aparcaments, col·lapsa la circulació: Parking Passeig Mallorca entrant per Sa Feixina, Parking entrada Via Roma, Parking Parc del Mar per Avinguda Adolfo Suarez, Parking Parc del Mar entrada per Plaça de la Reina col·lapsen el Born i l'avinguda Jaume III. La sortida del Parking del Parc del Mar pel carrer Antoni Maura col·lapsa Antoni Maura.

4 – Accés polígons.

5 – Zones escolars.

6- Esdeveniments al centre de la ciutat. Demanen millorar la mobilitat és optimitzar el servei del taxi.