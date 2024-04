Denuncien la connivència de Felipe VI i la Casa Reial espanyola amb el secessionisme lingüístic

Aquest dijous ha transcendit una nova actuació de la Casa Reial espanyola que hauria de fer empegueir els monàrquics en general i els Borbons en particular: L'organisme ha atorgat el títol honorífic de 'reial' a l'autodenominada 'Acadèmi de Sa Llengo Baléà', un grupuscle que promou el secessionisme lingüístic.

Sobre aquest títol, que ha causat indignació i riallada, s'hi ha pronunciat la Plataforma per la Llengua Illes Balears. L'entitat ha volgut denunciar «la connivència de Felipe VI i la Casa Reial espanyola amb el secessionisme lingüístic».

«El secessionisme lingüístic, la pretensió que les diferents variants del català són llengües diferents, ha estat una eina per dividir, enfrontar i desapoderar els parlants. La raó última d'aquests moviments no ha estat mai defensar o valorar les variants, sinó reforçar la supremacia legal i simbòlica del castellà i impedir que els catalanoparlants, que units són molts milions de persones, puguin forçar l'Estat a tractar-los amb igualtat», assenyalen.

L'entitat ha apuntat que «s'ha explotat amb menys fortuna a les Illes Balears, on les denominacions històriques eren diverses (però mai 'baléà'). Es va intentar fins i tot a Catalunya, amb els moviments del 'tortosinismo' i el 'leridanismo', en l’època de les dictadures de Primo de Rivera i Franco... Tot i ser acientífic i contrari al consens filològic, s’ha practicat al País Valencià, on s'ha explotat la denominació històrica de valencià per promoure la divisió».

La causa dels atacs? Per a la Plataforma, «el nacionalisme espanyol castellanista veu una amenaça en la unitat dels parlants i per això intenta dividir la llengua. Atacar la unitat de la llengua és atacar els parlants!».