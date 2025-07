El batle de Petra va aprofitar el càrrec per ‘auto-legalitzar’ el seu lloguer turístic i forçar la legalització de la bodega de ‘Coleto’

Miquel Jaume Horrach, conegut com a ‘Coleto’, primer tinent de Batle de Petra, amb les responsabilitats de les àrees d’ Hisenda i de Promoció econòmica, va construir i usar, sense tenir llicència per a fer-ho.

Salvador Femenias Riera, batle de Petra, comercialitza des del mes de març de 2017, un allotjament turístic, anomenat Sa Cova, gràcies a haver mentit en la Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Turística (DRIAT), ja que va dir que complia amb la normativa i ni tan sols posseïa cèdula d’habitabilitat, no disposava de la parcel·la mínima, havia fet obres sense permís i tenia obert un expedient d’infracció urbanística.

L’any 2019, gràcies al suport del PP, Salvador Femenias esdevenia batle de Petra i, dos anys després d’haver començat amb el negoci de Sa Cova, va aprofitar el càrrec de batle per mirar de legalitzar el seu negoci i la bodega de Coleto, el seu primer tinent de Batle.

Aquesta és la cronologia dels fets:

16 de maig de 2016 - L’Ajuntament de Petra va rebre un escrit de l’inspector 103 de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial del Consell de Mallorca, on es requereix al Batle que informi si les obres de Sa Cova tenen llicència o si hi ha algun expedient d’infracció urbanística obert.

18 de maig de 2016 - L’ADT instrueix denuncia a aquesta parcel·la i la policia local fa un informe confirmant que s’han fet obres de reforma i construcció d’una piscina.

27 de maig de 2016 - Es determina que les obres s’han fet sense cap llicència i que les obres no es poden legalitzar en no tenir la parcel·la mínima per habitatge.

31 de maig de 2016 - Una resolució de Batlia ordena la paralització de les obres, obri un expedient i dona 15 dies per a presentar al·legacions.

10 d’agost de 2016 - Es presenten al·legacions amb l’objectiu de rebaixar la multa. Les al·legacions fan referència a la valoració de les obres.

8 de novembre de 2016 - L’Ajuntament fa una proposta de resolució proposant una multa del 175% del valor de les obres.

15 de març de 2017 - Es registra l’habitatge al Registre General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics de les Illes Balears, amb la signatura ETV/8785, amb el nom comercial de Sa Cova i amb una capacitat autoritzada d’una unitat d’allotjament i dues places, amb una infracció (sense cèdula i sense possibilitat de legalitzar en aquell moment).

8 de març de 2018 - Una resolució de Batlia declara la caducitat de l’expedient d’infracció urbanística i es torna a obrir un expedient d’infracció urbanística.

2018 - Es fa un pou a la parcel·la (sense llicència municipal).

2018 i 2019 - Els propietaris de Sa Cova compren terrenys per poder legalitzar el negoci.

Novembre de 2019 - El Consell de Mallorca concedeix la cèdula d’habitabilitat.

26 de novembre de 2019 - L’Ajuntament de Petra, ja amb Femenias com a Batle, legalitza la construcció de l’habitatge i la piscina.

27 de novembre de 20219 - una resolució de Batlia del propi Femenias declara la caducitat de l’expedient d’infracció urbanística i s’obri un nou expedient d’infracció per tancar-lo amb una reducció del 95% de la multa.

10 de març de 2020 - L’Ajuntament concedeix permís per fer el pou.

2 de març de 2020 - una resolució de batlia s’obri un expedient d’infracció urbanistica per realitzar un pou sense permís amb una multa de 2.066.60 euros i que es redueix en un 95% per haver-lo legalitzat abans de posar la infracció urbanística.

La bodega de Coleto

En el cas de la bodega de Coleto, el modus operandi és el mateix.

A partir del requeriment de l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca (signat pel seu Director gerent en data de 3 d’abril de 2023), rebut en data 4 d’abril de 2023, l’Ajuntament diu que «la construcció i ús fora licencia implica un incompliment de les normes, el qual crea un risc cert i important per a la col·lectivitat, al no haver quedat constatada prèviament la seva viabilitat, des del punt de vista de la seguretat i de la legalitat urbanística».

Aleshores el Batle informa el tinent de Batle de la sanció mínima imposada i de què ha de fer per legalitzar les obres ja fetes.