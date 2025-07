Multada il·legalment amb 200€ per portar el CAT a la matrícula del cotxe

«Ahir, a Benicàssim, algun Policia Local desinformat, em va posar una multa de 200€ per portar el CAT tapant la seua sagradíssima E. Evidentment recorrerem aquesta sanció injustificable!». Així ho ha denunciat Marta Vizcarro, una veïna de Manresa (Bages), que va ser sancionada per dur l'adhesiu CAT a la matrícula del cotxe, tot i ser completament legal.

A l'escrit de la sanció, el policia argumenta que la denuncia per «circular amb el vehicle amb les plaques de les matrícules que tenen incorporats signes o altres caràcters distintius als establerts reglamentàriament», i que la E d’Espanya estava tapada amb un CAT.

No obstant això, per molt que li molesti a la policia que es tapi la lletra E d'Espanya a la matrícula, és completament legal. Així ho va reconèixer el Govern espanyol l’any 2022 quan el Ministeri de l’Interior va veure’s obligat a anul·lar totes les multes contra el secretari d’organització del Bloc Nacionalista Gallec (BNG), Bieito Lobeiro, qui fa anys que porta el GZ a la matrícula.

La ciutadana denunciada s’ha posat en contacte amb la Plataforma per la Llengua per a presentar un recurs en contra de la multa i assenyala que no té pensat pagar-la.