La universitat ultracatòlica CEU desembarca a Mallorca

El Centre d’Estudis Universitaris, impulsat per l’Associació Catòlica de Propagandistes, desembarca a Mallorca amb la creació del Centre Universitari ‘Beato Luis Belda’, que estarà situat en l'edifici Riskal, i per al qual preveu una inversió de més de 40 milions d'euros.

El CEU ha informat que la Fundació Universitària San Pablo CEU continua avançant en el desenvolupament del que serà el seu primer centre universitari a les Balears i per al qual preveu una inversió de més de 40 milions. El futur Centre Universitari ‘Beato Luis Belda’, adscrit a la Universitat CEU San Pablo, se situarà en el recentment adquirit edifici Riskal, al carrer Antònia Martínez Fiol (números 1, 3 i 5), al costat del Secar de La Real.

Aquest immoble, que portava més d'una dècada en desús, serà reconvertit en un campus universitari biosanitari, a partir de la rehabilitació de l'edifici, que es farà en dues fases.

Una vegada adoptat el corresponent acord per part del Consell de Govern per a l'adscripció del Centre ‘Beato Luis Belda’ a la Universitat San Pablo CEU el projecte es troba en una segona fase d'obtenció de determinats informes i autoritzacions. De completar-se amb èxit el procés, el CEU preveu la posada en marxa del nou campus per al curs 2026-2027.

El nou centre comptarà amb una oferta acadèmica orientada exclusivament a l'àmbit de les Ciències de la Salut, han explicat des del CEU, apuntant que, en una primera fase, s'impartiran els graus en Medicina, Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia, als quals se sumaran en etapes posteriors les titulacions de Medicina bilingüe, Odontologia i Farmàcia.

El projecte contempla, a més, han detallat, una completa infraestructura docent amb laboratoris especialitzats, una clínica odontològica universitària de caràcter social, un centre de simulació clínica avançada, biblioteca, cafeteria, aparcament i espais adaptats a la docència moderna, tot això amb capacitat per a més de 2.000 estudiants.