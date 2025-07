Bomba territorial

Aquest dilluns vaig anar a la manifestació davant el Parlament per rebutjar l’aprovació de la Llei d’obtenció de sòl que permetrà edificar els terrenys rústics sense haver esgotat els urbanitzables. Un autèntic pelotazo. Hi havia alguns polítics però, entre les més de cinc-centes persones que ens reunírem, gairebé tots pertanyíem, com jo (Plataforma Estimam Son Sardina), a Associacions de Veïns, el GOB i altres entitats cíviques. La protesta ha estat la primera de les moltes que pensam fer en els propers mesos perquè es tracta d’una llei injusta que ampliarà la massificació, la saturació i destruirà part de la poca terra verge o de conreu que ens queda a l’illa.

«No és un Govern, és una promotora» cridava la gent. Amb raó. El PP i Vox han engirgolat una Llei feta a mida perquè els especuladors es facin d’or i els constructors puguin escorxar el sòl rústic de Palma i farcir-lo de pisos i urbanitzacions. I també el d’Inca, de Manacor, de Llucmajor, de Marratxí i de Calvià (potser aquests siguin els únics feliços perquè així podran engreixar més encara la colònia d’estrangers). Una llei que, en lloc de solucionar el problema de l’habitatge, sols a Palma incrementarà en més de 100.000 els habitants. Una llei, en definitiva, que destruirà molt de territori, omplirà d’asfalt i ciment pertot arreu i congestionarà encara més tota l’illa.

Que ningú es faci il·lusions: les rendes baixes i els mileuristes no podran comprar aquests immobles; els qui els compraran massivament seran estrangers o gent d’alt poder adquisitiu (per llogar-los als nouvinguts, que vendran atrets pels cants de sirena de les construccions i de les promeses de feina). I no penseu que serà sols un petit efecte «cridada» i de creixement. A més de milers de nous residents, s’hauran de crear més escoles, centres sanitaris, carreteres i d’altres infraestructures que col·lapsaran encara més l’illa i destruiran molt més territori.

També es faran més hotels i es destinarà part d’aquests habitatges nous al lloguer turístic. Si l’any 2024 foren 13’5 milions de turistes que vingueren a l’illa, i les previsions són que enguany es pot arribar als 20 millions (!!!), quan tot aquest pla urbanístic estigui en marxa podran venir 25 milions o més. On és el límit? Hi haurà un moment que, de veritat, els mallorquins no podrem viure a l’illa. Aquesta massificació pot, a més, acabar provocant que Mallorca deixi de ser un destí turístic atractiu, i aleshores sí que hi haurà una crisi econòmica de magnitud gegantesca. I si hi ha fam, com que haurem acabat amb tot el terreny rústic i de conreu, sols tindrem ciment per menjar.

L’única esperança davant un panorama tan fosc és la lluita de la societat. Ens queda gravada a la memòria l’obcecació de Bauzá amb el TIL que li costà la presidència del Govern i li va fer perdre més de 70.000 vots (dels 195.000 el 2011 als 122.000 el 2015). És possible que Prohens ensopegui amb la mateixa pedra: que li passi factura aquesta llei-pelotazo, que combina la saturació i la destrucció de l’illa amb una més que probable corrupció futura: les mordidas que els polítics poden obtenir pels permisos d’urbanització de la ruralia mallorquina. Esperem que els vots a les properes eleccions o la pluja de denúncies per corrupció aturin aquest desgavell que no té ni cap ni peus. Una bomba territorial feta per benefici d’uns pocs i per perjudici de gairebé tots.