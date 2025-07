Els hotelers llancen la campanya 'Tourist, go home happy' amb la intenció de contrarestar les multitudinàries protestes contra la turistització

El president de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha reivindicat aquest dilluns que Mallorca «és i serà una terra hospitalària i d'acollida», en referència als turistes, i ha llançat una campanya d'agraïment adreçada als visitants que trien l'illa com a destinació turística, que es difondran en tanques publicitàries i altres suports.

Segons ha declarat Vich en roda de premsa, la iniciativa, que s'havia preparat «des de fa dos mesos», inclou insercions en una vintena de tanques, bàners, pòsters i cartes a touroperadors i mitjans internacionals, amb l'objectiu de contrarestar els missatges contra la turistització i «recordar que els turistes paguen les 235.000 nòmines del sector cada mes».

Amb el lema 'Tourist, go home happy. Be happier returning to Mallorca soon', la iniciativa cerca posar en valor «el caràcter hospitalari i obert de la societat mallorquina», a través d'una sèrie de missatges directes d'agraïment als turistes.

Ampli suport de la societat mallorquina a les protestes contra la massificació turística

El president de la patronal hotelera a Mallorca ha subratllat que el turisme és «el principal motor econòmic de les Illes» i ha lamentat els atacs contra el sector que provenen d'«una minoria sorollosa que no representa el conjunt de la societat balear».

No obstant això, fa anys que les protestes contra la massificació turística que pateix l'illa són multitudinàries i provenen d'amplis sectors de la societat civil davant l’agreujament dels efectes socials i ambientals derivats del model turístic massiu. Les mobilitzacions, que denuncien l’impacte insostenible de la turistizació han estat una resposta col·lectiva davant la crisi d’habitatge, el col·lapse ambiental i la pèrdua de qualitat de vida que pateixen les Illes Balears.