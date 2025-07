[VÍDEO] Arran mostra l’acció contra la Conselleria i crema fotos de polítics i hotelers

L’organització juvenil Arran ha compartit a través de les seves xarxes socials un vídeo de la seva acció contra la massificació turística que pateix Mallorca: les pintades aparegudes aquest dissabte en la façana de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports. En el vídeo es veu com es cremen fotos de polítics i hotelers.

El vídeo mostra com joves amb el rostre cobert es dirigeixen cap a la seu la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, al carrer Montenegro de Palma.

Els joves han pintat a la façana de la Conselleria el missatge «Culpables de la nostra misèria». El grafiti ja ha estat eliminat per operaris de l'empresa municipal de Emaya.

Durant l’enregistrament, es pot veure a més com els joves cremen fotos de polítics i d'hotelers, en considerar que «ja n'hi ha prou de parlar de contenció, mentre es continua creixent».

«La societat mallorquina exigeix decréixer i no pot esperar més», apunta una veu en off que assegura que els joves «no estan orgullosos» de que «s'hagi venut l'illa a Escarrer, Barceló o Fluxà». «N’estem farts i preparats per a fer-los front», continua.

«La classe política és responsable de la nostra misèria, de posar els interessos econòmics per sobre de les nostres vides i de regalar Mallorca al capital privat», denúncia. «Amb el turisme hi sortim perdent, jove organitza't», conclou.

Tot seguit podeu veure el vídeo d'Arran.