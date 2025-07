Campanya d’ensabonada a la monarquia espanyola (espòiler: la pagam entre tots)

Aquests dies es poden veure, en els espais de publicitat estàtics i dels autobusos de Palma, cartells d’una campanya d’ensabonada a la monarquia espanyola. Anuncien l’exposició ‘Felipe VI 2014-2024. Una década de la historia de la Corona de España’ que es fa al «Palacio Real de la Almudaina».

El Palau de l'Almudaina acull, des del 25 de juny, l'exposició propagandística de la monarquia espanyola.

La mostra, organitzada per ‘Patrimonio Nacional’ juntament amb ‘xiringuitos’ multisubvencionats com ‘Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España y Títulos del Reino’, ‘Fundación Cultural de la Nobleza Española’ i ‘Patrimonio Nacional’. Ho patrocinen Telefónica i Grupo Barceló i hi col·laboren la ‘Real Academia de la Historia’, Ajuntament de Palma, RTVE, CEU, IE Foundation.

Segons els organitzadors, l’exposició «suposa un recorregut transversal i temàtic molt visual sobre el significat i perfil de Ses Majestats així com el paper d'alta representació de l'Estat que la Constitució Espanyola els assigna».

També expliquen que «els visitants podran contemplar un vídeo documental i més de vint fotografies de gran format que repassen alguns de les principals fites de la dècada, com la proclamació del Rei davant les Corts Generals, la jura de la Constitució de la Princesa d'Astúries, l'homenatge d'Estat a les víctimes del coronavirus o l'últim posat de la Família Reial als jardins del Camp del Moro.

Amb motiu de l'exposició, inaugurada en el Palau Real de Madrid al juny de 2024, es va editar una publicació a mode de gaseta que reflecteix els principals elements de la commemoració. I s'ha reeditat amb motiu de la seva inauguració en el Palau Real de l'Almudaina al juny de 2025, en espanyol, català i anglès. Es distribueix gratuïtament als visitants de l'exposició.