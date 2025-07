La plataforma 'Mallorca per viure, no per especular' ha posat en marxa una recollida de signatures contra la macrourbanització de Palma. «Mentre la senyora Prohens parla de sostenibilitat com la solució a la saturació de Mallorca, el PP i Vox han aprovat la Llei d’obtenció del sòl que permetrà, sols a Palma, prop de 130.000 nous residents (és a dir prop d’un 30% més de població) i la destrucció de 362 hectàrees de sòl rústic (prop del doble que el centre històric de la ciutat)», han explicat.

A més, assenyalen que, a més de ser una bomba urbanística, «farà augmentar el turisme, la densitat de població, els problemes de transport, les infraestructures... És a dir que més que sostenibilitat, la nova Llei promulga el creixement urbanístic desmesurat i la barra lliure de ciment i asfalt per tota l’illa». Per tant, consideren que la la presidenta del Govern, Marga Prohens, el PP i Vox haurien de «deixar d’enganyar els seus votants parlant de sostenibilitat i de solució al problema de l’habitatge quan l’única cosa a la qual conduirà aquesta llei és a un pelotazo urbanístic de dimensions colossals». Al mateix temps, denuncien que «ja hi ha hagut intents de compra d’àrees rústiques a l’ombra d’aquesta llei» (fins i tot abans que fos aprovada pel Parlament) que «provocarà la destrucció i el col·lapse de Mallorca». Per tot això, 'Mallorca per viure, no per especular' ha iniciat una campanya de recollida de signatures a Palma per a rebutjar l’aplicació de la Llei d’obtenció del sòl i aturar la macrourbanització que provocarà. Finalment, els impulsors de la iniciativa han volgut deixar clar que la Plataforma «aglutina gent de totes les ideologies. Som totalment independents de qualsevol partit polític. Per tant agrairíem que els polítics oportunistes no ens acusin d’actuar rere cap sigla. Som associacions veïnals o cíviques que sols ens preocupa la destrucció de Mallorca i la massificació cada cop més greu de l’illa».