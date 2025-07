Oferta milionària per a comprar la plaça de toros de Palma

L'empresa Balears Cambio de Tercio ha fet una oferta de compra de 5 milions d'euros per la propietat de la plaça de toros de Palma i per la de Jerez de la Frontera, totes dues són de la família Balañá.

Segons han explicat, el seu objectiu és «fer un pas ferm» amb aquesta compra per a consolidar-se com un dels principals actors del panorama taurí a nivell estatal, ja que planeja presentar properament noves ofertes per a la compra d'altres places de toros a la Península.

Balears Cambio de Tercio

Com apunten, aquesta nova empresa neix amb «el ferm propòsit de preservar l'autenticitat de la tauromàquia, alhora que l'adapta als nous temps». La seva visió es basa en consolidar una oferta taurina «de primer nivell» a les Illes Balears, «tenint cura de cada detall de l'espectacle, però sobretot defensant l'essència del toro brau com a eix central de la festa».

L'organització ha remarcat també que fa feina per a donar veu als aficionats de les Balears ja que, assegura, que és «una comunitat amb profunda tradició i sensibilitat taurina».

No obstant això, la realitat és que l'assistència a les corregudes de toros a les Illes Balears ha caigut fins a un 88% en les darreres dues dècades, segons va donar a conèixer la Fundació Franz Weber. Aquesta caiguda en l'assistència als espectacles taurins evidencia el desinterès de la societat balear en relació amb aquesta activitat.

El caos de la correguda d'Inca

Cal tenir present que Balears Cambio de Tercio va ser qui va organitzar la passada correguda de toros a Inca, el 13 d'abril, que va ser un autèntic caos i va rebre una allau de crítiques amb moments de tensió en produir-se aglomeracions entre el públic. Nombrosos assistents varen denunciar que l'organització hauria venut més entrades de les permeses per aforament.

Així ho varen denunciar també diverses entitats animalistes que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament d'Inca i el Defensor del Poble per a aclarir l'aforament real i permès a la plaça de toros d'aquesta localitat.

La Fundació Franz Weber remarca que durant la correguda de toros hi va haver «públic dret, baralles i una sensació d'inseguretat». A més, afegeixen que les mateixes ressenyes de mitjans de comunicació fluctuen l'accés d'aquell dia entre els 6.000 i els 3.500 aficionats.

No obstant això, la dada més dura de la jornada va ser la de vora 800 nins, menors de 16 anys, assistint a l'esdeviment ja que l'organització els va oferir entrada gratuïta.