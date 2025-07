El Pi: «No volem un finançament com el de Catalunya»

Davant l’avanç de les negociacions entre Catalunya i el Govern espanyol per a obtenir un model de finançament singular, des d’El Pi – Proposta per les Illes Balears reiteren que les Illes Balears «no poden quedar una vegada més a la cua i necessiten un concert econòmic propi, diferenciat de la resta de comunitats de l'Estat degut a les singularitats de la insularitat».

Cada any, les Balears aporten prop de 6.000 milions d’euros a l’Estat que no tornen. «Som la comunitat més castigada pel sistema de finançament actual, i això ens condemna a un infrafinançament crònic en àmbits essencials com la sanitat, l’educació o les infraestructures», assenyalen.

Així, fa anys que El Pi reclama un concert econòmic per a les Illes Balears: «No volem dependre de la bona voluntat de Madrid ni de pactes entre partits estatals: volem gestionar els nostres impostos des d’aquí, amb responsabilitat i equitat».

A més, denuncien que PSOE i PP han estat «còmplices» de l'espoli fiscal de les Balears: «Quan governen, ens ignoren; i quan no, fan discursos buits. Cap dels dos ha tengut mai la valentia política d’abordar aquest greuge històric»

Per això, El Pi exigeix: