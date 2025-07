Educació abonarà uns 35 milions d’euros als docents en compliment de la sentència que dictamina el retorn del 2,9 % a les nòmines

La Conselleria d’Educació i Universitats abonarà uns 35 milions d’euros a aproximadament 19.450 docents en concepte del retorn del 2,9% de les retribucions, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 333, de 27 de juny de 2024. Aquesta resolució estima el recurs contenciós administratiu interposat l’any 2021 contra l’Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021 de l’anterior executiu.

La sentència, que és ferma, estableix que la congelació de les retribucions dels treballadors públics no estava suficientment justificada, tenint en compte la situació econòmica de l’Estat espanyol i de les Illes Balears en aquell moment.

Amb l’objectiu de garantir el correcte abonament dels imports corresponents, la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats ha remès un correu electrònic i un missatge de text als docents que actualment no es troben en actiu, per tal que verifiquin i, si és necessari, actualitzin les seves dades bancàries. Per a facilitar aquest tràmit, la Conselleria ha habilitat una pàgina web específica on es poden consultar i modificar aquestes dades.

La Conselleria d’Educació i Universitats abonarà d’ofici el 65% de la quantia als docents afectats en el mes de setembre, mentre que el 35 % restant s’abonarà en el mes de febrer de 2026. Aquests imports corresponen al 2,9 % de les retribucions complementàries que es varen deixar d’actualitzar al llarg dels anys 2021 i 2022. També es retornen els endarreriments dels anys 2023 i 2024.