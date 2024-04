La Càtedra de la Insularitat examina els reptes del transport per a les illes

La Càtedra de la Insularitat, resultat de la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, i gestionada per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), ha organitzat un seminari titulat 'Els reptes de la insularitat: Unió Europea, transports i costos' el 26 d’abril a la sala d’actes de l’edifici Sa Riera.

L'esdeveniment ha inclòs tres ponències i tres taules rodones, que han abordat qüestions essencials sobre la connectivitat i l'accessibilitat de les illes, així com els impactes dels costos de transport i la descarbonització del transport marítim que exigeix Europa.

L'objectiu principal ha estat proporcionar un coneixement transversal sobre la insularitat, fomentar la col·laboració entre les institucions governamentals, la representació del sector privat i la investigació acadèmica, així com promoure la presa de decisions informada. A més, s’ha pretès facilitar l’accés al coneixement sobre la insularitat per part de la societat en general.

El seminari ha tingut representació de cada illa de les Balears, institucions públiques i representants de la societat civil, incloses associacions d’empresaris, cercles d’Economia o Cambres de Comerç, que afronten diversos problemes de transport. S’ha inclòs el punt de vista acadèmic a través dels experts i professors participants per abordar els reptes derivats de la insularitat.

Una de les ponències s’ha dedicat a la connectivitat aèria de les Illes Balears, amb el Dr. Pere Suau-Sánchez, geògraf, catedràtic de la UOC i professor lector sènior de la Universitat de Cranfield.

Una segona ponència s’ha centrat en la connectivitat aèria de les illes ultraperifèriques, com les Canàries i les Açores, amb la península, per comprendre la seva problemàtica, a càrrec del Dr. José A. Hernández, professor titular de Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.

La darrera ponència ha tractat els impactes econòmics derivats de la insularitat en una illa com Sardenya, presentada pel Dr. Stefano Matta, professor associat de la Universitat de Cagliari, a Sardenya, Itàlia.

A les tres taules rodones s’han discutit temes com ara l'ús de combustibles renovables, l'impacte dels minimis, així com els sobrecostos del transport tant per als ciutadans com per a les empreses. Entre els 21 participants destaquen el Sr. Fernando Fernández, director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de les Illes Balears; el Dr. Joan David Janer, professor de Dret Internacional Públic de la UIB; el Sr. Rafael Matas, president de l’Associació de Benzineres de PIMEM; el Sr. Toni Ginard, director de l’Autoritat Portuària de Balears; el Sr. Francisco Tutzó, president del Cercle d’Economia de Menorca, i el Sr. Joan Guasch, president de la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera, entre altres participants.

En definitiva, els assistents al seminari han tingut l'oportunitat d'aprofundir en qüestions rellevants com són les connexions aèries de les Illes, els costos i els reptes derivats dels nous reglaments europeus en matèria de transició energètica i canvi climàtic. A més, durant l'esdeveniment, s’ha promogut la interacció i el diàleg entre els participants a través de les taules rodones, així com dues pauses a mitjan matí i per dinar, que han facilitat l’intercanvi d'idees i la construcció de xarxes de contactes.

Finalment, cal remarcar que a finals del mes de juny se celebrarà un segon seminari de la Càtedra de la Insularitat, dedicat a la insularitat, l'activitat econòmica i els usos del sòl, per continuar amb la reflexió i el debat sobre aquesta qüestió crucial per a les Illes Balears.