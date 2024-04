Arriba la vuitena edició de la Fira del Llonguet

L’Ajuntament de Palma col·labora, a través de diverses àrees municipals, amb la celebració de la vuitena edició de la Fira del Llonguet que tendrà lloc al Pil·larí diumenge que ve, dia 28 d’abril, i que està organitzada per l’associació de veïns de la zona.

Aquesta trobada, que ha estat declarada com Fira d’Interès Municipal i en la qual també col·labora l’Associació de Forners i Pastissers de les illes Balears, té com a objecte promocionar el consum del llonguet com a producte de proximitat i qualitat. En aquest sentit, des de l’associació de veïns del Pil·larí es destaca que aquest tipus de pa «forma part del patrimoni gastronòmic del municipi» i que el certamen és un punt de trobada entre gastronomia i cultura.

La Fira comptarà amb la participació de 18 parades, de les quals quatre corresponen als forns La Vida Dolça, Forn Fondo, Forn Can Rafel i Forn Can Biel, que proposaran les seves pròpies creacions. Així mateix, l’organització ha programat una sèrie d’activitats durant la jornada que començarà a les 10.00 hores i conclourà a les 19.00 hores.

Aquest programa inclou una cercavila dels caparrots Orgull Llonguet i dels Geganters de Llucmajor, que estaran acompanyats dels Xeremiers de l’Arenal, d’actuacions musicals d’Estupendos Burruños, les drag queens de Dra. Bingo, que amenitzaran el sorteig de productes, i del DJ Santi Vega, que s’encarregarà del tardeo llongueter.

Així mateix s’han habilitat una instal·lació de 200 metres quadrats de jocs de fusta, parades de tallers infantils, animació infantil a càrrec de Papallona Animacions i una cercavila d’Alícia al país de les Meravelles que realitzarà el Circ Stromboli.

A fi de posar en valor la qualitat gastronòmica del Llonguet també està previst realitzar un showcooking a càrrec dels xefs Miguel Serra, Irene Martínez i David Méndez, que prepararan en directe creacions gourmet i la venda de les quals anirà destinada a la Associació Sense Gluten.

A la Fira, que disposa d’un servei especial d’autobusos de l’EMT que sortirà cada mitja hora des de la Porta de Sant Antoni, es podran trobar, igualment, productes d’artesania i amb denominació d’origen o indicació geogràfica. Finalment, per a facilitar l’arribada dels visitants, l’organització ha habilitat un aparcament de 15.000 metres quadrats.