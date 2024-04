Gloses per a animar tothom a sortir al carrer el proper 5 de maig, Diada per la Llengua

Els Glosadors de Mallorca han posat en marxa una campanya a les xarxes socials per a animar tothom a participar a la Diada per la Llengua el proper 5 de maig.

La Diada per la Llengua, organitzada per l'Obra Cultural Balear (OCB), se celebrarà el diumenge 5 de maig a la plaça Major de Palma i, segons l'entitat, serà «un bon termòmetre» per a comprovar la mobilització social a Mallorca davant de la «virulència i actitud obsessiva de l'extrema dreta política».

Vos compartim algunes de les gloses:

