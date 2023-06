El PP sucumbeix a les exigències de l'extrema dreta a l'Ajuntament de Palma

Ben poc ha tardat el nou batle de l'Ajuntament de Palma, Jaime Martínez Llabrés (PP), a introduir les exigències de VOX al consistori: més espanyol i més policia.

Cal recordar que només dos dies després que Martínez sortís investit batle de Palma, l'extrema dreta emetia un comunicat amb què pretenia marcar el full de ruta a l'Ajuntament amb 12 mesures que consideren «urgents» com modificar la normativa lingüística municipal i que les publicacions de l'Ajuntament es facin també en castellà o incrementar la plantilla de policia fins a 1.000 agents.

No sorprèn que VOX se centri en l'autoritarisme i la implantació de l'espanyol de manera forçosa com a primeres exigències a l'Ajuntament comandat pel PP ja que formen part de la seva dèria contra la convivència. No obstant això, no s'esperava que el nou batle de Palma sucumbiria tan aviat i, molt menys després que VOX ni tan sols votàs a favor de la seva investidura el passat dissabte. Ja ho va deixar caure l'exmilitar Fulgencio Coll (VOX) qui va presumir que han acceptat estar a l'oposició perquè des d'ella «també es pot governar indirectament».

Així, entre les primeres mesures que ha pres el PP a l'Ajuntament de Palma han estat anunciar un increment de 300 agents de la Policia Local i incomplir el Reglament de Normalització Lingüística que establieix el català com la llengua usual de l’Administració Municipal.

Aquest dijous hem pogut veure el canvi a Twitter:

I també a les notes de premsa que abans s'enviaven en la llengua pròpia de la ciutat de Palma i ara han introduït l'espanyol.