Les primeres exigències de l'extrema dreta al nou equip de govern de Palma: més espanyol i més policia

El candidat del Partit Popular a l'Ajuntament de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha assumit aquest passat dissabte la batlia de Palma amb l'únic suport dels 11 vots del seu partit. El candidat de VOX a la batlia de Palma, l'exmilitar Fulgencio Coll, ja va anunciar que no votaria a favor de la investidura de Martínez per no haver arribat a un acord.

Ara, només dos dies després de la investidura del nou batle, l'extrema dreta ja vol marcar el full de ruta a l'Ajuntament amb 12 mesures que consideren «urgents» com modificar la normativa lingüística municipal i que les publicacions de l'Ajuntament es facin també en castellà, la creació d'una «oficina antiokupa» o incrementar la plantilla de policia fins a 1.000 agents.

No sorprèn que VOX se centri en l'autoritarisme i la implantació de l'espanyol de manera forçosa com a primeres exigències a l'Ajuntament comandat pel PP ja que formen part de la seva dèria contra la convivència. Falta saber si el nou batle de Palma, Jaime Martínez, sucumbirà o, com han afirmat reiteradament, mantendrà les seves polítiques lluny de les idees radicals de l'extrema dreta. Aquest mateix dilluns, Fulgencio Coll ha presumit que han acceptat estar a l'oposició perquè des d'ella «també es pot governar indirectament».

De moment, a Marratxí, on governen en coalició PP-VOX ja s'han vist els primers canvis, com ha denunciat el professor Gabriel Bibiloni: