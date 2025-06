Mercadona acomiada una treballadora per haver atès els clients en català

Despropòsit catalanòfob per part de Mercadona. Laura Garcia, una estudiant de filologia catalana de la localitat de Pego, al País Valencià, que dilluns va començar a treballar al Mercadona d’Oliva (Safor), ha estat acomiadada després d’haver denunciat públicament a les xarxes que, en el seu primer dia de feina, un cap li havia demanat, en català, de parlar exclusivament en castellà amb els clients «perquè hi ha gent de fora que, si no, s’enfada». Ella, que en aquell moment treballava i atenia els clients, li va respondre simplement: «Que trist». Tal com ha publicat el diari VilaWeb, aquesta publicació a les xarxes es va fer viral i sembla que n’ha precipitat l’acomiadament.

«Jo no em vaig negar a parlar en castellà ni en cap altra llengua. Però sóc de Pego i vaig començar parlant valencià, com fan tots els de la zona. És la meua llengua. I si veig que algú no m’entén, òbviament canvie», ha explicat Garcia a VilaWeb. Diu que està conscienciada de no minoritzar la llengua, i segons el seu relat, no va rebre cap queixa directa de clients i va emprar el castellà i l’anglès quan va ser necessari.

L’estudiant ha assegurat que, després de tres dies treballats, li van comunicar l’acomiadament perquè «no havia complert les expectatives», sense cap més justificació. De fet, al matí el cap no va mostrar cap retret a la seva feina i, al vespre, en acabar la jornada laboral, la van fer fora, sense adduir cap motiu. «Si no hagués piulat res, segurament hauria continuat treballant-hi», ha dit, i ha afegit que es penedia d’haver-ho publicat però no d’haver defensat els seus valors.

Segons VilaWeb, tot i que ha rebut suport de companys i col·lectius, i es mostra agraïda per l’escalf rebut, dubta que emprengui cap acció. «Legalment, no tinc cap prova. Però ha estat una discriminació clara. Som a Oliva, no a Albacete», ha sentenciat.