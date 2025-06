15J: Tothom a omplir els carrers de Palma i Eivissa en contra de la turistificació i per una vida digna

A arribat l’hora. Gairebé un centenar de col·lectius s'han sumat a les manifestacions contra la turistificació que aquest diumenge, 15 de juny, tindran lloc a Palma i Eivissa. A aquesta última se li sumaran persones desplaçades també des de Formentera. Les mobilitzacions, que s'han organitzat en coordinació amb la Xarxa del Sud d'Europa contra la Turistificació, també es replicaran en altres ciutats de l’Estat espanyol com Barcelona o Sant Sebastià.

Encara que la turistificació és el motiu principal esgrimit per les entitats convocants, la Plataforma Menys Turisme, MésVida i Canviem el Rumb, també se sumen les reivindicacions del dret a l'habitatge, l'aigua, el treball, el descans, la cultura, la terra i una vida digna. En aquest sentit, la Plataforma ha dut a terme aquest dissabte una acció de protesta que ha consistit a aturar un bus turístic i desplegar una pancarta convocant a la manifestació.

A la convocatòria s'han sumat prop d'un centenar d'entitats socials, culturals, sindicals, ecologistes, juvenils i veïnals entre les quals destaquen el GOB, Amics de la Terra, la CGT, CCOO, la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, l'Obra Cultural Balear (OCB) o Fridays for Future Mallorca. Aquest «suport transversal», ha sostingut MenysTurisme, Més Vida, reflecteix una «indignació estesa per tot el territori» i la «convicció compartida» que el model actual de creixement turístic «no és viable ni just».

A les entitats se li han sumat, a les xarxes socials, varietat de figures destacades de la cultura, la docència, la ciència o l'art que han animat a la ciutadania a sumar-se a una «denúncia col·lectiva que ja no és marginal sinó transversal i creixent».

Un moment crític

La protesta, ha sostingut la Plataforma Menys Turisme, Més Vida, arriba en un moment «especialment crític» en el qual conflueixen una temporada turística amb «xifres rècord» de creueristes, proves «turístico-esportives» que saturen municipis com Sóller, Artà o Palma i una situació en la qual l'accés a un habitatge és pràcticament «inviable» per a la majoria de residents.

A aquestes circumstàncies, han lamentat les entitats ciutadanes, les normatives promogudes pel Govern de Marga Prohens per a «afavorir l'especulació urbanística, com l'amnistia a les construccions il·legals en sòl rústic i les requalificacions per a la cessió de sòl públic a promotors privats».

«La coalició PP-Vox està imposant una agenda devastadora que serveix únicament als interessos especulatius i de mercantilització turística, menyspreant completament les necessitats reals de la població mallorquina», ha retret la plataforma, acusant l'Executiu autonòmic de fomentar el «negacionisme climàtic» i «destruir el territori per a enriquir a uns pocs».

Horaris i recorregut

Les manifestacions arrencaran a partir de les 18.00 hores de manera simultània a Palma i Eivissa, però també a Barcelona, Sant Sebastià i altres ciutats del sud d’Europa. La de Palma sortirà de la Plaça d'Espanya i discorrerà per Sant Miquel, la plaça Major, Cort, Conqueridor i el Born. Els organitzadors han recomanat planificar els viatges des dels diferents municipis de Mallorca, atès que no es preveuen ampliacions del transport públic.

També han animat als manifestants a portar xiulets, tambors, equips de so i pistoles d'aigua per a fer de la mobilització un «espai combatiu». La d'Eivissa, a la qual se li sumaran els veïns de Formentera, sortirà a la mateixa hora des del Portal de ses Taules.