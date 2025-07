La Conselleria d’Educació convocarà un concurs de mèrits per cobrir les places d’Assessor Tècnic Docent

La Conselleria d’Educació i Universitats ha anunciat la convocatòria d’un concurs de mèrits per a la provisió de places d’Assessor Tècnic Docent (ATD) dins l’estructura de la pròpia Conselleria i dels Assessors de Formació dels Centres de Professorat (CEP). Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir la transparència i la igualtat d’oportunitats en l’accés a les funcions d’assessorament i suport tècnic en l’àmbit educatiu.

El conseller Antoni Vera ha presentat la proposta de les instruccions que regularan aquest procediment a la Mesa Sectorial d’Educació, que ha aprovat la proposta. Les instruccions definiran el marc per a la provisió de comissions de servei destinades a personal docent que vulgui exercir funcions d’ATD, les quals estan directament relacionades amb tasques administratives i d’assessorament docent.

Podran participar en el procés els funcionaris de carrera o en pràctiques que es trobin en actiu i amb destinació a centres d’ensenyament no universitari de les Illes Balears. Les comissions de servei tendran una durada inicial de dos anys, prorrogables per dos anys més. Excepcionalment, i per necessitats del servei degudament justificades, el conseller podrà autoritzar pròrrogues anuals fins a un màxim de quatre anys addicionals.

El concurs valorarà els mèrits dels aspirants, com ara l’experiència prèvia com a ATD o equip directiu, la formació específica i altres accions formatives relacionades. Tots els mèrits hauran de ser acreditats mitjançant la sol·licitud telemàtica que es presentarà a través de la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats.

Cada direcció general constituirà una comissió de valoració integrada pel director general corresponent, un cap de departament i un funcionari de carrera de la direcció general. La comissió serà l’encarregada de valorar els mèrits i requisits dels candidats, així com de dur a terme una entrevista personal, que determinarà si el candidat és apte o no apte per a la plaça.

En el cas dels docents que vulguin optar a cobrir una plaça d’ATD a la Conselleria o d’Assessors de Formació en un CEP, la Conselleria d’Educació i Universitats preveu convocar el concurs de mèrits durant el mes d’agost. L’objectiu és garantir que totes les places estiguin degudament cobertes abans de l’inici del proper curs escolar.