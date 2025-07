Tots els horaris i itineraris (actualitzats) de les 58 marxes per la Pau i la Vida en solidaritat amb Gaza que es faran per tot Mallorca el vespre del dia 31 de juliol

Fins a 58 marxes i concentarcions travessaran Mallorca de punta a punta per defensar la Pau i la Vida, en solidaritat amb Gaza i per exigir el final del genocidi a Palestina.

A 47 pobles hi ha organitzades marxes o concentracions i els sis municipis restants del total dels 53 que hi ha a Mallorca s’han adherit per assistir a la marxa del poble més proper.

A Palma s’han organitzat marxes a cinc barriades: Son Rapinya, Santa Pagesa, Son Espanyolet, Barris de Llevant i Son Sardina.

A continuació teniu tots els horaris i itineraris de les 58 marxes per la Pau i la Vida en solidaritat amb Gaza que es faran per tot Mallorca el vespre del dia 31 de juliol.