Així creixeran els barris de Palma amb la nova llei per urbanitzar sòl rústic

PP i Vox han impulsat al Parlament una nova llei que permet urbanitzar el sòl rústic adjacent a les àrees urbanes. S’hi poden acollir tots els municipis de més de 20.000 habitants i no fa falta haver esgotat el sòl urbanitzable. L’Ajuntament de Palma ja ha anunciat que s’hi acollirà. El regidor d’Urbanisme, Óscar Fidalgo, no ha volgut donar explicacions sobre quins seran els barris més afectats, però segons les estimacions Palma podria créixer amb entre 80.000 i 350.000 noves places fetes en sòl rústic. En aquest vídeo explicam com diferents barris es veurien afectats a partir de les dades més conservadores i tenint en compte que el creixement en cap cas preveu la dotació de més serveis públics.

Aquesta llei era un requisit de Vox per aprovar els pressuposts al govern de Prohens. Com ja va explicar dBalears, Manuela Cañadas, la diputada del partit d'extrema dreta que ha impulsat la nova normativa, és propietària d'una empresa immobiliària. Les entitats ecologistes i el teixit veïnal han reaccionat tot d'una contra aquesta llei que consideren un «gir dramàtic» en la política urbanística i territorial i que obre la porta a una «destrucció massiva i desregulada» del territori. Han fet una crida als municipis de més de 20.000 habitants perquè no s'acullin a la nova normativa. La societat civil de les zones afectades de Palma i les associacions ecologistes han impulsat la plataforma 'Mallorca per viure, no per especular'. Afirmen que no poden permetre «una llei que condemna el territori balear a la degradació, que substitueix la planificació per l'especulació, i que aboca a un col·lapse territorial, ecològic i social».