Crida a assistir al plenari de l’Ajuntament de Palma del 31 de juliol per aturar la macrourbanització de totes les barriades de Palma

Des de la plataforma Mallorca per viure no per especular, s’ha fet una crida pel proper dijous, 31 de juliol, a assistir al ple de l’Ajuntament de Palma, per «instar els regidors a votar en contra de l'aplicació del Decret llei 3/2025 i deixar sense efecte aquesta greu modificació de la normativa urbanística, aprovada el passat 7 de juliol pel PP i VOX al Parlament».

La plataforma Mallorca per viure no per especular considera que «aquesta llei atempta contra tota Mallorca, i en especial contra els nuclis històrics i les barriades de Ciutat, permetent obres sense control ambiental i sense planificar l'expansió dels serveis sanitaris, educatius i culturals. Es presenta com una solució a l'emergència d'habitatge de l'illa, però en realitat només afavoreix l'especulació i el negoci dels promotors». La convocatòria és per dijous 31 de juliol, a les 9.30 hores a la plaça de Cort per desplegar la megapancarta que es va elaborar el passat dijous i entrar al ple, que començarà a les 10.00 hores. «La nostra intenció és omplir la sala del ple. Hem de fer sentir la nostra veu i mostrar el nostre rebuig a l'aplicació d'aquesta llei macrourbanitzadora, que pretén vendre les Illes al millor postor. Quants més siguem, més força tindrem!», diuen.