L’Atlàntida Mallorca Film Fest s’espanya amb la reina

L’Atlàntida Mallorca Film Fest durant les seves quinze edicions s’ha consolidat com una fita ineludible de l’estiu mallorquí. La programació de pel·lícules, la llista de convidats del món del cinema, els concerts i les xerrades són de primer nivell mundial.

En canvi, tota aquesta feinada corr el risc de veure’s espanyada per la presència injustificada i injustificable de la reina espanyola, Letízia Ortiz.

Diumenge, 3 d'agost, el pati de la Misericòrdia acollirà la gala de clausura de la 15 edició de Atlàntida Mallorca Film Fest, amb la presència de la reina espanyola que tant odia Mallorca.

La cerimònia inclourà el lliurament del premi Màster of cinema al compositor Alberto Iglesias, que recollirà el guardó a la seva trajectòria. En el transcurs de la gala de clausura, es lliuraran els guardons d'aquesta 15 edició del festival i es clourà amb l'actuació de Yerai Cortés i la projecció del documental ‘El cant de les mans’ dirigit per María Valverde. La pel·lícula documental explora la sordesa a través de la música, seguint a Jennifer, Gabriel i José, tres músics sords de Veneçuela, mentre afronten el repte de portar a escena, per primera vegada en llengua de senyals, Fidelio de Beethoven, sota la batuta de Gustavo Dudamel. La pel·lícula mostra l'aïllament que els protagonistes experimenten per ser sords, comprenent que la música no sols és el seu refugi, sinó la seva salvació i la seva esperança. La presentació del documental comptarà amb l'assistència de la seva directora, María Valverde i del compositor Gustavo Dudamel.

És una llàstima que la presència d’una persona de fora del món del cinema pugui polititzar el festival. A no ser que es consideri la seva feina, extraordinàriament ben remunerada, tengui a veure amb el món de la interpretació…

L’Atlàntida Mallorca Film Fest és una joia… però hi sobra la corona.