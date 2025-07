SIAU critica la Conselleria d'Educació per «ressuscitar places compartides per afavorir noms concrets»

Des del Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) denuncien públicament la decisió «arbitrària» i «opaca» de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats de tornar a introduir places compartides entre cossos docents –combinant cossos com el de secundària amb música i arts escèniques, o primària amb secundària– amb l’objectiu evident de beneficiar determinades persones i perjudicar-ne d’altres, especialment docents que han estat crítics amb la «nefasta» gestió de la Conselleria.

«Aquesta pràctica suposa una reculada escandalosa cap a temps passats que crèiem definitivament superats», expliquen des del Sindicat. Cal recordar que fins al curs 2018-2019 es permetien, de forma excepcional i justificada, les places compartides entre cossos. Tanmateix, amb la recuperació de la llista única d’interins i el sistema d’adjudicació cremallera, aquestes places varen desaparèixer, com així ho establia la normativa de l’època: «Les places que, excepcionalment, per raons de planificació educativa siguin compartides entre dos cossos diferents s’han d’adjudicar dins el grup de places del cos al qual correspongui la funció principal…».

A la Mesa Sectorial d’Educació del 20 de juny de 2019, el Sr. Alberto José Flores, en aquell moment cap del Servei de Secundària, ho deixava ben clar: «Amb la llista única no tenen sentit [les places compartides], tot i que a centres molt concrets com els de l’illa de Formentera es pot donar qualque cas per necessitats de la quota.»

Ara, el Sr. Flores, actual cap de departament de Personal Docent, sembla que «ha avalat una reintroducció d’aquestes places, el que consideram una pràctica obscura i de dubtosa legalitat», assegura SIAU. I la resolució d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2025-2026 ni tan sols recull cap menció legal ni justificació per fer-ho, a diferència del que succeïa a les distintes Resolucions publicades en el BOIB fins al curs 2018-2019. Per això, asseguren que «aquest fet confirma que es tracta d’una decisió orquestrada en la foscor, sense transparència ni garanties legals, una mostra clara de nocturnitat i traïdoria».

A més, des del Sindicat Independent, Autònom i Unitari expliquen que han pogut saber que la Conselleria està actualitzant el llistat de vacants per afegir encara més places compartides entre cossos diferents, en molts casos «places que ja tenen noms i llinatges». I exposen que les conseqüències d’aquesta actuació són «devastadores» per molts docents, especialment aquells que tenen assignades funcions molt específiques i de poques places. Alguns d’ells, amb «dècades d’experiència i una trajectòria impecable», veuen ara com molt probablement se’ls expulsarà del sistema per no haver pogut marcar a temps funcions que no tenien actives, ja que el canvi es va implementar després de tancar-se el termini de modificació d’opcions de la borsa d’interins. «Un autèntic atemptat contra la dignitat professional d’aquests treballadors públics», adverteixen.

Des de SIAU no es quedaran de braços plegats, perquè asseguren que «estam, per tant, davant la repetició d’un patró inacceptable que genera una gran inseguretat jurídica i laboral». I, per això, estudiaran com fer-ho per emprendre accions legals contra aquesta pràctica, que consideren, com a mínim, «inacceptablement i èticament corrupte». Finalment, exigeixen la retirada «immediata» d’aquestes places compartides, així com la «depuració de responsabilitats» dins la Conselleria.