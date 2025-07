La diputada de Vox que ha impulsat la llei per urbanitzar en sòl rústic és propietària d’una empresa immobiliària

Manuela Cañadas Pinilla, la diputada de Vox que va dirigir la negociació per aprovar els pressuposts del Govern i que va posar com a condició per aprovar els comptes de la comunitat que s’aprovàs una llei que permet la cosntrucció en sòl rústic, ja que el converteix en sòl urbà, sense necessitat d'esgotar prèviament el sòl urbà disponible, no només ho feia per ideologia, sinó també per un interès econòmic particular.

I és que Cañadas Pinilla és propietària d’una empresa immobiliària: MCM Properties. Manuela Cañadas i la seva sòcia a l’empresa Clara Chinea, expliquen a la web de MCM Properties, que «La nostra empresa la formam dues dones amb àmplia experiència en el sector immobiliari, especialitzades en compra venda, lloguer a llarg termini i vacacional. Apostam per una oficina en el centre de Palma (carrer de la Protectora, 7, baixos), per a donar visibilitat al propietari de l'illa. Confiant els seus immobles en nosaltres, està posant a les nostres mans les seves il·lusions i emocions, per això nosaltres tenim un tracte personal i d'absoluta confiança amb vostès i amb els nostres clients que cerquen una llar o un lloc de vacances». La urbanització total de les Balears El Parlament de les Illes Balears va aprovar fa unes setmanes, amb el suport del PP i Vox, l'anomenada ‘llei d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl’ que, entre altres coses, permetrà requalificar sòl rústic com a sòl urbà per poder construir més habitatge a les Balears. El PP va cedir a les exigències de Cañadas, que havia amenaçat de bloquejar un decret llei per construir 20.000 habitatges a Palma si el PP no accedia a liberalitzar sòl rústic. Un dels punts més controvertits de la norma és la possibilitat de convertir sòl rústic en sòl urbà als afores dels municipis de més de 20.000 habitants. I això, sense necessitat d'esgotar prèviament el sòl urbà disponible. En el cas de Mallorca, això afectarà els municipis de Palma, Calvià, Manacor, Inca, Marratxí, Llucmajor i Alcúdia. Només a la ciutat de Palma, calculen que més de 1.700 hectàrees de sòl rústic podrien urbanitzar-se. A Eivissa, la norma es podria aplicar a la mateixa ciutat d'Eivissa, a Sant Antoni, Santa Eulària i Sant Josep. I a Menorca, a Maó i Ciutadella. «La major pilotada urbanística dels darrers 50 anys» Des del GOB es va qualificar com «la major pilotada urbanística dels darrers 50 anys», argumentant que, tot i presentar-se com una eina per aconseguir sòl per a habitatges assequibles, en realitat permet als promotors immobiliaris construir un 45% més als seus sòls urbanitzables. El decret modifica radicalment el Pla General de Palma, aprovat fa dos anys, i aquestes modificacions poden suposar un encariment dels habitatges, una reducció de les zones verdes i grans beneficis per als promotor.