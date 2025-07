Ciutadans protesten a l'arribada d'un vol de Tel-Aviv a Eivissa en què viatjarien membres de l'exèrcit israelià: «No són benvinguts»

Un grup de ciutadans ha fet una acció de protesta a l'àrea d'arribades de l'aeroport d'Eivissa per a mostrar el seu rebuig davant un vol procedent de Tel-Aviv en què viatjarien membres de l'exèrcit israelià i simpatitzants sionistes de visita a l'illa per a gaudir de les seves vacances, enmig del genocidi contra els palestins.

Els manifestants congregats varen mostrar pancartes en què es podia llegir «Children of Gaza are Starving to Death» (Els nins de Gaza s'estan morint d'inanició) i «Eivissa Free of IDF Killers and Sionists» (Eivissa lliure dels assassins i sionists de la IDF).

Tot i el suport rebut per persones que esperaven altres passatgers a la zona d'arribades, que també varen felicitar les persones congregades per l'acció, els propalestins han hagut de suportar el rebuig d'algunes de les persones procedents del vol d'Israel que les han increpades: «Qui us ha pagat per a venir aquí?»

«La situació és tan greu que pensar que els assassins de tots aquests nins estan a la platja gaudint al costat de nosaltres em posa els pèls de punta. Hem de fer-los saber que no són benvinguts», ha dit una altra de les participants.

Fins al 21 de juliol, darrer dia del qual es tenen dades, segons el Ministeri de Salut de Gaza han estat assassinades a la franja 51.029 persones, prop de 19.000 són nins.

«El bloqueig total, imposat per Israel des del 2 de març, ha sumit tota la població en una fam tan salvatge que si no es prenen mesures immediates no hi haurà marxa enrere per als problemes de desnutrició severa que està causant a la població que no disposa de cap tipus d'assistència sanitària», han remarcat. A més, han assenyalat que, si la situació no millora, es preveu que gairebé 71.000 nins menors de 5 anys patiran malnutrició aguda en els pròxims 11 mesos.

Les persones concentrades han exigit el desbloqueig immediat de l'ajuda humanitària i el repartiment de la mateixa per part d'organismes de solvència internacional demostrada com la UNRWA, agència de les Nacions Unides per a Palestina, que ha estat esborrada de la franja. «L'ajuda ha darribar ja. No hi ha temps!», apunten.

«Mentrestant, no podem donar la benvinguda a la nostra terra a aquells que exerceixen, suporten, justifiquen i promouen aquest terror que està fulminant el respecte al dret internacional i als drets humans a tot el món», conclouen.