L’STEI denuncia que la manca d’aspirants a oposicions és una mostra de «la crisi de la docència»

Aquest dissabte, 14 de juny, han començat les oposicions a cossos docents amb places convocades a les quatre illes. L’STEI ha denunciat l’elevat nombre de persones aspirants apuntades a la convocatòria d’oferta pública que finalment no s’han presentat.

El sindicat crida l’atenció en dues dades significatives: gairebé un 30·% dels aspirants no va presentar la programació didàctica abans de l’inici de les proves. L’altra dada és la manera tan significativa com ha baixat la ràtio del nombre d’aspirants per plaça. Si el 2011 la ràtio era de 4 o 5 opositors per plaça, aquesta xifra ha davallat ara a 2 aspirants per plaça.

Tot plegat, segons el sindicat, «posa de manifest que l’accés a una feina de per vida com a funcionari en l’ensenyament ha deixat de ser atractiu, una mostra més de la pèrdua d’atractiu de la funció docent que s’ha fet evident d’un temps ençà».

Així, l’STEI ha reclamat «solucions urgents» davant una situació que considera de «preocupant crisi social», i ha demanat als responsables de l’Administració que «destinin els recursos necessaris per a la dignificació de la tasca docenti un ensenyament de qualitat a l’abast de tot l’alumnat». «El futur dels infants i joves està en joc», ha asseverat.