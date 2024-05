Lluís Llach, Josep Costa i Julià de Jòdar, els tres candidats més votats a les eleccions de l’ANC

La Junta Electoral ha fet públics aquest dissabte 18 de maig els resultats provisionals de les eleccions al Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Després d’una votació que s’ha allargat més de quatre dies (del 14 al 18 de maig), ja són públics els secretaris escollits pels socis de l’entitat independentista.

El proper dijous, 23 de maig, un cop s’hagin resolt possibles reclamacions, la Junta Electoral farà públics els resultats definitius. Els secretaris nacionals escollits pels membres de ple dret de l’entitat, es trobaran dissabte, 25 de maig, a Vilafranca del Penedès en el ple de constitució del nou Secretariat Nacional. En aquest primer plenari, els membres del nou Secretariat escolliran els quatre càrrecs orgànics: presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria. Per a ser escollits, han d’aconseguir el suport de 2/3 parts del Secretariat. Cal recordar que totes les secretàries i secretaris, sigui quin sigui el bloc on s’han presentat (nacional, territorial, sectorial o jove), poden optar als càrrecs orgànics de l’entitat, més enllà dels vots que hagin obtingut cada un en aquestes eleccions.

L’entitat es felicita per un procés electoral «transparent i que ha transcorregut sense incidències». Alhora, vol agrair la participació dels 3.976 socis en les votacions (un augment de gairebé el 20% respecte a les eleccions de 2022), així com a totes les persones que s’han presentat a aquestes eleccions i també als voluntaris que han fet possible els punts d’assistència a la votació presencials.

En total, s’han presentat 107 candidats que optaven a ser un dels 77 secretaris nacionals, un 25% més de candidatures que fa dos anys.

Lluís Llach, Josep Costa i Julià de Jòdar han estat els tres candidats més votats del bloc nacional.

Concretament, del bloc nacional, els candidats triats han estat: Lluís Llach Grande, amb 3.268 vots; Josep Costa Rosselló, amb 3.105; Julià de Jòdar, amb 2.240; Toni Strubell Trueta, amb 2.103; Josep Cruanyes, amb 2.060; Jordi Pesarrodona Capsada, amb 2.017; Joan Matamala i Alzina, amb 1.510; Uriel Bertran Arrué, amb 1.236; Eulàlia Sirvent Roma, amb 1.103; Sílvia Ventura Mas, amb 1.081; Conxita Bosch Riera, amb 918; Núria Macià Goñi, amb 847; i Joan Puig Cordon, amb 715.

Del bloc sectorial, els candidats més votats han estat: Elisenda Romeu Oller, amb 530 vots; Anna Ariño Garrié, amb 362; Albert Jordi Vendrell, amb 327; Carles Sastre Benlliure, amb 322 i Joan Freixanet Solervicens, amb 289.

Del bloc jove els dos candidats triats han estat Josep Punga Tandu i Josep Màsich Piqué.