Primer avís

L'èxit aclaparador de les mobilitzacions per la llengua catalana d'aquests darrers dies: un Correllengua multitudinari i una Diada per la Llengua massiva, que ha fet quedar petita la plaça Major de Palma, que no ha pogut encabir ni la meitat de gent que va acudir a la crida dels convocants, ha de fer que els actuals governants rectifiquin immediatament les seves polítiques contràries a la nostra llengua, a la legalitat vigent i a l'essència mateixa de les institucions que ocupen.

La Diada d'ahir s'ha de llegir com un primer gran avís: si tota la gent congregada per l'OCB i els Joves per la Llengua es mobilitza en les eleccions amb l'objectiu de fer fora els actuals governants, tenen la força suficient per promoure, una vegada més, un canvi polític.

L'advertència està feta.