El Govern qualifica de «fortuït» que l'expedient al Santuari de Lluc s'hagi conegut després que el bisbe es pronunciàs contra la massificació

L'hostatgeria del Santuari de Lluc ja va ser denunciada el 2022, encara que l'anterior equip de govern al Consell de Mallorca no va tramitar aquell procediment. Així ho ha remarcat el conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, arran de l'obertura d'un expedient sancionador a l'hostatgeria del Santuari per diversos incompliments.

El responsable de Turisme de la institució insular ha confirmat l'obertura de l'expedient a l'establiment, en el marc de les centenars d'inspeccions que està duent a terme el departament que dirigeix per combatre l'oferta il·legal. «L'anterior equip de govern no va actuar amb el compromís que tenim ara», ha insistit Rodríguez.

Pel que fa a l'actual expedient, el conseller insular no ha concretat els motius que han portat els inspectors a iniciar-lo, assegurant que no n'ha consultat el redactat i que, en tot cas, és secret. Així, tampoc no ha concretat a quines sancions s'enfrontaria l'hostatgeria que gestiona el Bisbat de Mallorca.

Amb l'inici de l'expedient s'obre un període d'al·legacions que es podria prolongar durant diversos mesos i que, de moment, no tenen efecte en l'activitat, que continua anunciant-se en plataformes de reserves.

José Marcial Rodríguez ha qualificat com a «fortuït» el fet que l'expedient sancionador s'hagi conegut precisament pocs dies després que el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, expressés la seva preocupació per la saturació que pateixen les carreteres de Mallorca i que afecten sovint aquest enclavament.

Des del Bisbat han mostrat aquest dimecres la seva disposició i voluntat d'esmenar qualsevol irregularitat que es pugui detectar, si finalment així succeeix, a l'hostatgeria del Santuari de Lluc, encara que apuntant que, de moment, ni el Bisbat ni el Santuari han rebut cap comunicació en forma d'expedient o denúncia per part de la institució insular.