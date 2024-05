L'independentisme fa guanyar (abandonar-lo fa perdre)

Ja fa molts d'anys que se sap que la unitat ajuda a guanyar i la divisió fa perdre.

Complir els compromisos electorals no és garantia de repetir èxit electoral, però no complir-los sí que és garantia de no repetir-los.

La creació d'una República catalana independent és el projecte de la majoria social al Principat de Catalunya, per tant, apostar per construir la independència, fa guanyar eleccions. I deixar d'apostar-hi, fa perdre.

Convé constatar que la suma de tot el vot a partits espanyols (PSC, PP, VOX...) en les eleccions d'aquest diumenge, queda molt lluny dels més de dos milions de vots assolits per les formacions independentistes en anteriors comicis.

Entre els més de dos milions d'independentistes, a la pregunta de «per qui vol ser enganyat aquesta vegada?», 674.896 han optat per Junts; 427.135 per ERC; 127.850 per la CUP; uns 100.000 han triat el PSC, mentre que l'opció majoritària, al voltant de 700.000, han decidit no anar a votar.

Més de 700.000 independentistes que han optat per l'abstenció deixen un escenari on, és probable, que un individu la ineptitud del qual supera el seu espanyolisme, ocupi la presidència de la Generalitat.

A partir d'aquí, com en tants d'altres moments històrics, no quedarà més remei que aquesta majoria social a favor de la Independència es reorganitzi, renovi lideratges i continuï creixent a través de la feina en xarxa i la mobilització popular.