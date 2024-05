Intent d’eliminar la llengua catalana de l’escola amb el Pla Pilot d’elecció de llengua

A VOX es pensaran que han fet un ou de dos vermells. Han rebut un exaltat, que presideix un estat que va alimentar Espanya durant el temps de la fam, el president d’Argentina. L’amic d’Abascal es passeja per Espanya i predica, usant adjectius a tort i a dret, un dels que més usa és el de ‘demoníac’, això quan ell està parlant i semblant un dimonió. Aquí estan ben satisfets els ‘voxeros’, que han aconseguit que el Govern de la campanera presenti el pla pilot voluntari de lliure elecció de llengua als centres públics. Els que manen en educació no han tengut inconvenient a presentar un pla educatiu, com quasi tots els plans educatius que només embullen la troca en lloc de millorar la pràctica educativa dels professionals que s’esforcen per millorar les noves generacions des de l’escola. El pla pilot no millora el que preveu l’anomenat decret de mínims, ni millora el que diu la Llei de Normalització Lingüística, ni millora l’Estatut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ni millora la pràctica de l’ensenyament, durant els darrers 40 anys. Tot el contrari és el que preveu aquest pla pilot, que no té altre objectiu que reduir el poc ús que es fa a l’escola de la llengua catalana. Es vol reduir la llengua catalana a l’escola, a la sanitat i a qualsevol part de la societat. A veure si també l’eliminaran en les comunicacions telefòniques, com va fer Franco en el seu temps. Aquests defensors de la llibertat, defensen la llibertat d’eliminar els senyals d’identitat del poble de les Illes Balears, dels Països Catalans. No volen que el poble se senti diferent de l’espanyol i pugui defensar la seva independència. La manera millor d’eliminar la diferència és aconseguir que no siguin diferents i usar llengües diferents és la primera passa per sentir-s’hi.

Per aquesta raó, els centres que no siguin plenament ‘voxeros’, tendran dificultats per adherir-s’hi, ja que els centres prou feines tenen a sobreviure amb el dubtós pla educatiu que els volen fer dur endavant. A mi el que m’interessa és saber quin és l’objectiu i la finalitat d’aquest pla pilot. Aquí el teniu: «Garantir que al final del procés de l’ensenyament obligatori tots els alumnes siguin competents per emprar amb correcció i fluïdesa les dues llengües oficials, tant oralment com per escrit».

Ja ho he dit abans, aquest objectiu finalista ja es troba a la Llei de Normalització Lingüística i al Decret de mínims. Tanta feina per no avançar ni una sola passa. L’escola no té cap problema en l’ensenyament de llengües. És la societat que té un problema i que és alimentar els que no tenen gaire cervell, els de VOX. Els de VOX són els que volen fer desaparèixer els catalans conscienciats de Mallorca. El principal sindicat del’ensenyament, l’STEI Intersindical també està en contra que la Conselleria d’Educació i la Inspecció educativa es dediquin a perdre el temps d’aquesta manera. Per això, l’STEI Intersindical ha fet una enquesta entre els 221 centres de les Illes en què se’ls demanava si s’afegirien o no al Pla Pilot de Lliure Elecció de Llengua pactat entre el PP i imposat per VOX. La informació recollida no ofereix cap tipus de dubte: les escoles donen l’esquena al Pla atès que el nombre de centres que han dit que no s’hi adheriran és de 207; només 14 estan pendents dels claustres per prendre una decisió.

El sindicat considera que aquestes dades posen de relleu, una vegada més, la nul·la necessitat de posar en marxa aquest despropòsit pedagògic. Que en cap cas és una demanda de la comunitat educativa sinó la cessió del Partit Popular a les exigències de VOX per arraconar el català d’un àmbit tan estratègic com l’ensenyament. També posa de manifest que la comunitat educativa s’alinea amb la societat civil que es va manifestar massivament el passat 5 de maig i amb el Consell Escolar de les Illes Balears que va aprovar instar la Conselleria d’Educació i Universitats perquè retiràs el Pla Vera. L’STEI Intersindical reclama, per tant, a la Conselleria que prengui en consideració aquestes dades, escolti les demandes que els claustres de professorat han fet al Conseller durant les visites als centres i no tiri endavant aquesta proposta segregadora i tudadora de molts milions d’euros. Els seixanta milions disponibles per a aquest Pla pedagògicament innecessari s’han de destinar a aquelles qüestions que l’escola necessita.

Amb el sistema que, falsament s’ha denominat d’immersió lingüística, l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, dominava millor la llengua castellana que la catalana. Llavors, què volen els de VOX? Volen eliminar-la. Si les escoles no col·laboren, tot acabarà amb un intent. Però l’extrema dreta continuarà fent-ne de les seves. Ens correspon continuar defensant-nos de tots els seus atacs.