Jaume Pujol ('Menys turisme més vida'): «No hem estat convidades a la taula de diàleg de Prohens»

Aquest dimecres 24 de juliol el programa 'VIDA d'estiu' d'Ona Mediterrània ha entrevistat un dels portaveus de la plataforma 'Menys turisme més vida', Jaume Pujol.

P: Com valorau la manifestació de diumenge?

R: Des de l'organització estam molt sorpreses i contentes de com ha anat. El balanç és molt positiu; no ens esperàvem que vengués tanta gent.

P: Quines conseqüències hauria de tenir aquesta resposta massiva de la ciutadania a la convocatòria?

R: Les nostres demandes s'haurien d'estudiar des del govern, i les institucions haurien d'establir un contacte més directe amb nosaltres, si és que de veritat els importa, com diuen, l'opinió de la ciutadania.

P: Quines són les principals demandes que planteja la plataforma i que eren el motor d'aquesta manifestació?

R: En primer lloc, limitar les arribades d'avions i creuers; la compravenda d'habitatges; i el lloguer vacacional.

P: Hi ha hagut cap primera resposta per part de les institucions?

R: De moment no; només una felicitació pública per l'èxit de la convocatòria.

P: Quina valoració us mereix aquesta taula de diàleg que ha organitzat el govern?

R: No hi hem estat convidades i, per tant, no sabem com ha funcionat. Només sabem allò que hem vist a la premsa. El GOB hi va anar, però no com a membre de la plataforma 'Menys turisme més vida' -que és l'òrgan més representatiu de la societat civil mallorquina en aquest àmbit-, sinó com a GOB.

P: Fa anys que sabem que el turisme de masses és perjudicial en molts sentits; però per què creus que la consciència d'aquest fet ha crescut exponencialment en els darrers temps?

R: En pocs mesos molta gent s'ha mobilitzat, però no només a Mallorca, sinó també per exemple a Canàries o altres territoris turistificats. No crec que la consciència hagi arribat ara, sinó que el tema ja estava a l'ordre del dia i ara la societat ha passat a l'acció.

P: Com funciona 'Menys turisme menys vida'?

R: Compta amb un grup de persones que funcionen com a motor organitzador, que és necessari per qüestions logístiques, però també hi ha un grup de feina obert a tothom que s'hi vulgui implicar. Les assemblees locals també formen part de la plataforma i s'encarreguen de coordinar les accions en l'àmbit local o de barri. A més, moltes decisions, com per exemple la convocatòria de la manifestació del passat diumenge, es prenen en assemblees obertes.

P: Quines són les pròximes passes de la plataforma?

R: Ho decidirem a les pròximes assemblees obertes que celebrem, però el que està clar és que continuarem fent feina a peu de carrer. Aquesta mobilització és només l'inici d'una campanya molt més llarga.

P: Quina valoració feis de l'impacte internacional de la campanya?

R: N'estam molt contents. És important que els mercats emissors siguin conscients del problema que patim aquí.

P: Com vos poden contactar les persones que vulguin formar part de la plataforma?

R: ens poden contactar a través de les nostres xarxes socials; emplenant el formulari de participació; o al nostre correu electrònic.

P: Quin és el missatge que llançau des de la plataforma cap a les institucions i al conjunt de la societat mallorquina?

R: El missatge és únic: nosaltres continuarem mobilitzades; continuarem sortint al carrer, reunint-nos, formant-nos i debatent. A la població que encara no acaba de veure el problema li diria que sabem que plantejam un canvi de rumb que no és fàcil, però és un canvi de model econòmic necessari. Plantejam un canvi planificat, que no deixi ningú enrere, posant els treballadors precaritzats en el centre. Tothom s'hi hauria d'implicar.