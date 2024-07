Antoni Vich serà nomenat nou director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Antoni Vich Coll serà nomenat com a nou director de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit). El seu nomenament serà efectiu a partir del dia 1 d'agost.



Antoni Vich Coll (Palma, 1990) és llicenciat en psicologia per la Universitat de les Illes Balears. A més, també compta amb un màster en psicologia sanitària per la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria laboral començà a la unitat de teràpia de la conducta a un gabinet de psicòlegs de la ciutat de Barcelona.



Una vegada s'incorporà al sistema educatiu de les Illes Balears, ha exercit com a coordinador de convivència i benestar a l'IES S'Arenal i a l'IES Ses Estacions.



Antoni Vich agafa el relleu d'Aina Amengual al capdavant de Convivèxit, l'òrgan que treballa per donar suport als centres educatius per fomentar la convivència escolar a les Illes Balears.



El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, i la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa, Neus Riera, agraeixen a Aina Amengual i tot el seu equip, la seva implicació aquests anys al capdavant de Convivèxit, a l'hora que encoratgen el nou director, Antoni Vich, a continuar treballant per la convivència escolar.